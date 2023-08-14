'Решили забрасывать телами все подряд': мобилизованные оккупанты жалуются, что к ним относятся, как к мясу. Перехват

Мобилизированные российские оккупанты жалуются на отношение командования к ним, как к пушечному мясу. Российские захватчики также говорят о значительных потерях личного состава армии РФ в войне против Украины.

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Военная разведка Украины перехватила телефонный разговор оккупанта с отцом, в котором они обсуждают недовольство мобилизованного личного состава решениями и действиями командования РФ. Соответствующую аудиозапись обнародовали на Youtubе-канале ГУР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Из телефонного разговора можно понять, что сын россиянина недавно мобилизован и воюет против Украины. Отец спрашивал его о ситуации на фронте.

Оккупант, очевидно, пожаловался на то, как к ним относится командование. После его ответа отец сетует, что командование решило забросать этим пушечным мясом все подряд.

"Ну, как мясо, бл*ть, понятно, отношение как к мясу. Ну да, сейчас они решили закидать телами все подряд, чуть ли не "вагнеровцев" сделали, бл*дь", – возмущается россиянин.

Также российский мобилизованный пожаловался на значительные потери среди пехоты и беспорядок в их армии.

Отец же в ответ сказал, что он понимал, к чему все это идет, и называет РФ "пид*растией"

"В принципе, я понимал, что бл*дь до февраля они пытаются полностью размандячить всю пехоту нашу, наши же. Ну правильно, они начинают распихивать непонятно куда, непонятно что, непонятно где. То есть, были слаженные, было слаженное подразделение, хотя бы то, что осталось от него. А сейчас вообще непонятно что, непонятно как. Когда было слаживание, хотя бы понятно было о чем мы шепчем, и какой разговор идет. А сейчас получается вообще, побежали непонятно куда, бл*дь. Как была пид*растия, так пид*растия и осталась", – сказал россиянин.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Другой российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал коллеге, как сбежал с фронта за деньги, поскольку понял, что командование РФ использует таких, как он, как пушечное мясо в войне против Украины. Он порекомендовал своему собеседнику возвращаться домой.

Граждане России начинают прозревать в контексте войны, которую их государство развязало в Украине. Гражданские россияне в частных разговорах начали обсуждать возможности уклонения от мобилизации.

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