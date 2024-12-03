Решительность США и НАТО не позволит Путину использовать зиму как оружие против Украины, – Блинкен

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс будут в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе на поле боя и в противостоянии атакам России на украинскую энергетическую инфраструктуру. США и НАТО решительно настроены, чтобы не допустить использования российским диктатором Владимиром Путиным зимы как оружия против Украины.

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Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе совместного выступления с генсеком НАТО Марком Рютте на полях министерской встречи Альянса в Брюсселе.

Американский дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники по Альянсу будут продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе с агрессией России, в том числе по защите энергетической инфраструктуры.

Путин, по его словам, пытается превратить холодный сезон в инструмент давления, замораживая украинцев в их домах и отключая энергетические поставки, однако Альянс этого не позволит.

"Мы полны решимости обеспечить, чтобы у Украины было все необходимое для борьбы с тем, с чем она сталкивается на поле боя и с российскими атаками на энергосистему", — отметил Блинкен.

Он также подчеркнул, что США разделяют обеспокоенность по поводу развития российской войны против Украины и последних событий на фронте, высказанные генсеком НАТО. По его словам, это лишь укрепляет их решительность продолжать поддержку Украины.

Блинкен также отметил, что Путин пытается превратить холодный сезон в инструмент давления, замораживая украинцев в их домах, отключая от энергоснабжения.

"Мы не допустим этого. Мы также полны решимости на этом фронте", – подчеркнул глава Госдепартамента США.

Он подчеркнул, что энергетическая безопасность Украины и другие вопросы станут в центре внимания на проходящем в эти дни министерском заседании глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

"Это жизненно важный момент для того, чтобы Альянс был готов действовать и поддерживать Украину в течение следующего года", – добавил Блинкен.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 3 декабря российские войска во время воздушной атаки на Украину ударили по Ровенщине. Вражеский удар пришелся на объект энергетической инфраструктуры.

В ту же ночь вражеский БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры и в Тернополе. Из-за этого часть города была обесточена. Горожане призвали по возможности зарядить телефоны и сделать запасы воды, поскольку ситуация с энергообеспечением может ухудшаться.

Перед этим, в ночь на 26 ноября, оккупанты также повредили объект энергетической инфраструктуры Тернополя, из-за чего город остался практически без света. По словам мэра, с подобным Тернополь до сих пор не сталкивался.

Российские оккупанты открыли "сезон" массированных ракетных ударов по нашей стране В ноябре 2024 года. Россия пытается воплотить свой план энергетического террора Украины.

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