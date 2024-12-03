Россия возобновила массированные ракетные удары, количество дронов серьезно возросло: анализ атак по Украине за месяц

В ноябре 2024 года российские оккупанты открыли "сезон" массированных ракетных ударов по нашей стране. То, что Россия не отменит планы энергетического террора Украины, было прогнозируемо, но, как и в 2022-м, у оккупантов случился фальстарт. Однако это не означает, что они откажутся от своих целей.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде чем начать обзор категории ракетных ударов стоит упомянуть, какие ориентировочные запасы у армии страны-агрессора были накануне возобновления энергетического террора. По состоянию на начало ноября 2024 года у РОВ в запасах было до 1 600 ракет разного типа, но не все из них враг применяет в ходе своих комбинированных атак.

Также была определенная сложность идентификации крылатых ракет, которыми обстреливали Украину, поскольку в официальных источниках стали указывать Х-101/555/55 и КРМБ "Калибр" в одной категории. Несмотря на это очевидно, что в ходе энергетического террора ракеты Х-101/555/55 как были, так и остаются основной ударной единицей.

Ракетные удары

В ноябре российские оккупационные войска устроили две массированные ракетные атаки по территории Украины, а также наносили системные одиночные удары.

Номенклатура и количество ракет:

Х-101/555/55 и 3М-14 "Калибр" – 199, из которых было сбито 173;

Х-59/69 – 27, из которых были сбиты 18;

9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23 / баллистические неустановленного типа (НТ) – 18, из которых сбиты три ракеты;

Х-47М2 "Кинжал" – 9/7;

Х-22 – 2/2;

Х-31П – 4/2;

3М22 "Циркон" – 1/1.

Неизвестного типа – 8.

Массированные ракетные атаки были проведены в ночь на 17 и 28 ноября. Перерыв составил полторы недели, что соответствует среднестатистическим паузам между массированными ударами при наличие боекомплекта, но необходимости дорозведки, составления полетных заданий, уточнения координат и маршрутов полетов – то есть, в пределах полутора-двух недель.

Всего в течение ноября РОВ применили 269 ракет разного типа, из которых было сбито 206 целей. Также хотелось бы отметить, что ориентировочный запас Х-101/555/55 и 3М-14 "Калибр" у оккупантов составлял 730 ракет (при неизменной динамике производства Х-101/555/55 до двух единиц готовой продукции в сутки, а 3М-14 "Калибр" – до одной готовой ракеты в сутки).

Также следует обратить внимание на традиционное применение баллистических ракет 9М723 по районам Украины, где их перехват невозможен из-за отсутствия соответствующих ЗРК, что выводит эту ракету в категорию наименее перехватываемых. При этом в прошлом месяце общее количество использованных баллистических ракет не превышало среднестатистический показатель. При этом три средства поражения были неопределенного типа, что может говорить о поставках из КНДР новых образцов.

В течение ноября ракетные удары преимущественно были сконцентрированы по Одесской (7 ударов), Днепропетровской (7), Сумской (6) и Николаевской (3) областям.

Налеты "Шахедов", "Гербер" и прочих

В ноябре 2024 года продолжилось установление рекордов по количеству налетов дронов и в этот раз показатель составил 2 420 единиц. Показатель попаданий составил около 74, или около 3% от общего количества.

Напомню, что в октябре было зафиксировано 1 917 дронов, из которых около 86 попаданий (5%), а в сентябре 1 327 с 46 поражениями целей (3%).

В очередной раз подчеркиваю, что помимо дронов-камикадзе Shahed-136 в ходе налетов продолжают массово применяться дроны-приманки "Гербера", "Пародия" и их аналоги, более дешевые и призванные отвлекать внимание ПВО.

Хочу обратить также внимание и на то, что в январе 2024 года на 334 дрона-камикадзе Shahed-136 пришлось 90 попаданий, а в марте на 603 "Шахеда" было 87 поражений целей – при том, что в тот период дроны-приманки не использовались.

Это говорит о значительном росте эффективности всех подразделений и средств ПВО, применяемых для противодействия и перехвата дронов, несмотря на нагрузку, которая возросла в разы.

Применение РОВ fpv-дронов

Российские оккупационные войска в ноябре показали умеренное применение fpv-дронов – в пределах 10 тысяч. И это при том, что несколько месяцев подряд они устанавливали абсолютные рекорды применения этой компоненты: в сентябре около 12 тысяч, в октябре – более 13 тысяч fpv-дронов.

Связано ли это с ухудшением погодных условий и сокращением применения fpv-дронов в неблагоприятных условиях, или же со снижением поставок этой продукции из Китая – узнаем в ближайшее время. Но о вероятном снижении применения такого типа дронов к зиме, в том числе в связи с сокращением запасов на складах, я писал в предыдущих материалах.

ББ "Ланцет"

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" в ноябре уже традиционно продемонстрировали крайне низкую интенсивность применения. Совершенно не удивляют дни, когда используются 2-3 ББ "Ланцет" или не используются вообще.

Выводы

В ноябре российские оккупационные войска не только продолжили практику террора тыловой Украины одиночными ракетными ударами строго определенной номенклатуры, а также налетами дронов, но и возобновили массированные ракетные удары.

В прошлом месяце Воздушные силы ВСУ и все приданные подразделения испытали одну из самых масштабных нагрузок на всю систему ПВО. Рекордно большое количество целей, в том числе отвлекающих внимание, должно было истощить и рассредоточить средства противодействия, повысив тем самым эффективность прорыва противовоздушной обороны. Но показатель эффективности остался на достаточно высоком уровне, а урон энергосистеме по тяжести и критичности сопоставим с другими ударами меньшей интенсивности в сравнении с нынешними.

С другой стороны, это не означает, что РОВ откажется от практики массированных комбинированных ракетных ударов. И пока в наличии у оккупантов имеется накопленный боекомплект, они могут себе позволить три-четыре подобных удара с периодичностью в неделю-две, а также промежуточные доразведовальные удары ограниченным БК.

Не исключено, что на декабрь может припасть как минимум три ракетные атаки, как массированного характера, так и с ограниченным боекомплектом. Особо опасный период – это рождественские и новогодние дни.

Российские оккупационные войска продолжили активно использовать в терроре украинцев дроны-камикадзе Shahed-131/136, а также дроны-приманки, установив очередной рекорд, что не исключает наращивания этой категории и в декабре.

В ноябре впервые за несколько месяцев произошло снижение применения fpv-дронов, но о причинах такого явления будем говорить со временем. Пока рано делать предварительные прогнозы, ведь это может быть как по причине ухудшения погоды, так и снижения поставок данной продукции из Китая.

ББ "Ланцет" традиционно демонстрируют снижение масштабов применения, и тенденция в ближайшее время вряд ли будет кардинально иной.