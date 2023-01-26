Решительный шаг к победе в войне – какие страны и сколько танков могут передать Украине. Полный список

После долгих колебаний в Берлине решили поставить Украине 14 танков Leopard 2 и разрешить реэкспорт другим странам. Но и без Германии нашлось много государств, готовых пожертвовать свои танки.

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OBOZREVATEL собрал информацию о том, какие западные страны сколько танков готовы передать, чтобы помочь украинскому народу одолеть российских захватчиков. Список получился довольно впечатляющим.

Германия

25 января правительство Германии приняло решение о передаче Украине 14 танков Leopard 2 и разрешило поставки этих танков в Украину другим государствам-союзникам.

Соединенные Штаты Америки

25 января президент США Джо Байден пообещал поставить Украине 31 танк M1 Abrams вместе с запасом боеприпасов и ремонтной базой. Теперь дело за тем, чтобы украинские военные как можно быстрее научились управлять этими танками.

Великобритания

15 января правительство Великобритании официально объявило о передаче Украине 14 танков Challenger 2. Это решение Лондон принял самостоятельно без оглядки на других союзников.

Франция

Правительство Франции рассматривает поставку Украине танков Leclerc, но окончательное решение еще не приняло. Пока же Франция еще 4 января пообещала предоставить Украине "колесные танки" AMX-10 RC, но количество пока неизвестно.

Польша

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать Украине 14 танков Leopard 2, если на это будет согласие Берлина. Правительство Германии дало такое согласие 25 января.

Нидерланды

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не прочь доставить в Украину арендованные ранее у Германии 18 танков Leopard 2. По словам главы правительства, Нидерланды готовы их выкупить и подарить Украине.

Норвегия

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил норвежской телерадиокомпании NRK, что правительство поддерживает передачу Украине "Леопардов", но сроки и количество танков не назвал. Местные СМИ пишут о 8 танках Leopard 2.

Испания

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна также готова поставить Украину немецкие "Леопарды". Число она не назвала, но ранее фигурировала цифра в 20 танков Leopard 2.

Португалия

Министр обороны Португалии Хелена Каррейрас заявила, что "в ближайшие дни" правительство страны должно определиться с поставкой в Украину "Леопардов". Здесь также без официальных цифр, однако говорят о 4 танках Leopard 2.

Финляндия

7 января глава Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен заявил о готовности страны присоединиться к западным партнерам в поставках танков Leopard 2 для Украины. О количестве пока речь не идет, но поскольку Финляндия еще не входит в НАТО и имеет общую границу с Россией, вряд ли это будет большая партия.

Дания

24 января американское издание ABC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что Дания готова присоединиться к "леопардовой колалиции" и поставить Украине танки Leopard 2. Однако никакой конкретики в этой стране пока неизвестно.

Швеция

25 января министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна рассматривает возможность отправки в Украину танков Stridsvagn 122 (модернизированные Leopard 2A5). Если такая поставка будет одобрена, то танки будут доставлены в Украину до конца этого года. О количестве пока речь не идет.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по результатам состоявшихся 20 января переговоров на авиабазе Рамштайн в Германии 12 стран согласились поставить Киеву около 100 танков Leopard 2, как только Берлин позволит реэкспорт. В то же время Украина заявляла, что нуждается как минимум в нескольких сотнях таких танков.

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