Резников о результатах Рамштайна: Россия приближается к Нюрнбергу II

Встречи в формате "Рамштайн" преследуют цель, среди прочего, привлечь к ответственности военных преступников. 11-я такая встреча приблизила государство-террориста Россию к новому Нюрнбергскому трибуналу.

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Об этом в Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников. Он также выложил фотографии украинской делегации вместе с западными партнерами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Результаты 11-го "Рамштайна": Россия приближается к Нюрнбергу II. Каждая встреча в таком формате не только дает больше полезных "подарков" для украинской армии, но и привлекает преступников к ответственности", – написал Алексей Резников.

Напомним, что 21 апреля в Германии состоялось 11 заседание Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в формате "Рамштайн". Украина по итогам этой встречи получит ракеты в комплексы противовоздушной обороны и другое тяжелое вооружение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Канада 21 апреля, в день "Рамштайна", объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на 29 млн долларов. В него войдут оружие, радиостанции, топливо и другое снаряжение.

Глава Пентагона Ллойд Остин, открывая заседание "Рамштайна", рассказал, что с начала войны НАТО предоставило Украине военную помощь на сумму более 55 млрд долларов.

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