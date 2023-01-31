Резников объяснил 'нет' Байдена насчет F-16: этот этап проходили все виды помощи Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил "нет" президента США Джо Байдену насчет предоставления Штатами истребителей F-16 нашим Вооруженным силам. Он отметил, что слова американского лидера следует воспринимать как отказ только по состоянию на сегодняшний день.

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Об этом Резников сказал во вторник, 31 января, на брифинге после встречи с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню в Париже. Он напомнил, что такие этапы отказов Украина проходила со всем западным оружием, которое сейчас уже используют или скоро получат наши вооруженные силы.

В частности, такая же ситуация была с РСЗО HIMARS, со 155-мм артиллерией, с БМП Bradley и с немецкими танками Leopard.

В конце концов, каждый раз украинская сторона и партнеры переходили к обсуждению технических возможностей, а после этого приближались к подготовке экипажей и передаче тех или иных систем.

"Все виды помощи в начале проходили этап "нет". Это означает "нет" по состоянию на сегодняшний день", – подчеркнул министр.

Резников говорит, что после того, как танковая коалиция стала реальностью, он верит и в самолетную коалицию. Глава Минобороны отметил, что в вопросе передачи нового вида вооружения всегда должен быть лидер.

"Поэтому я здесь", – добавил Резников. Так он намекнул, что ожидает от Франции лидерства в вопросе с самолетами так же, как это было с легкими колесными танками. Тогда решение Парижа стало определенным толчком для остальных партнеров Украины.

"Любой самолет – это платформа, с которой можно использовать тот или иной вид оружия, поэтому мы не говорили о конкретном названии самолета. Мы говорили о том, что тактическая авиация тоже является элементом противовоздушной обороны. Мы проговорили и договорились, что будем изучать этот вопрос вместе с партнерами, что могло бы быть такой практической платформой для улучшения наших способностей противовоздушных сил", – рассказал министр обороны Украины.

Напомним, что в понедельник, 30 января, Джо Байден ответил "нет" на вопрос о том, будут ли США передавать Украине истребители F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Париж может принять решение о передаче истребителей украинской армии. Он отметил, что нет ничего запрещенного в помощи Киеву.

– А министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж готов обсуждать возможность подготовки украинских пилотов к управлению современными истребителями F-16.

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