Резников ответил, возможен ли дипломатический путь окончания в Украине, и объяснил необходимость трибунала над РФ

Украина по-прежнему стремиться восстановить территориальную целостность и отвоевать все свои территории в международно признанных границах 1991 года. При этом страна-агрессор Россия должна потерпеть поражение и понести наказание.

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В то же время, когда ресурсы врага ослабнут, он захочет выторговать для себя какие-либо выгоды, что и будет означать переход к дипломатическому пути окончания войны. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр обороны Алексей Резников.

По его словам, сейчас Украина должна сделать все, чтобы будущие поколения жили в спокойной и защищенной стране. Глава оборонного ведомства навел исторический пример Германии, которая после Первой мировой войны во главе с Адольфом Гитлером попыталась взять реванш, вновь потерпела поражение, а затем и вовсе стала нормальной цивилизованной страной.

Резников считает, что у РФ также будет желание реванша, поэтому важно провести над военными преступниками международный трибунал. Также министр обороны уверен, что дипломатические переговоры с РФ возможны, однако не с представителями путинской власти. Резников отметил, что правители в стране-агрессоре могут остаться идеологически теми же, но фамилии будут другими, и им будет легче обвинять предшественников.

"Дипломатический путь возможен, когда слабеют ресурсы агрессора, но он все равно хочет что-то выторговать. Он захочет выторговать снятие каких-нибудь санкций, возможность что-то продавать, торговать, чтобы за что-то жить. Его конкретные владельцы сокровищницы захотят ею воспользоваться, они захотят перестать быть изгоями, чтобы их дети где-нибудь учились. Они будут искать, торговаться. А торг – это уже дипломатия. Только в ней главная единица – цифры", – заявил Резников.

Напомним, министр обороны Алексей Резников надеется, что начало контрнаступления Вооруженных сил Украины станет неожиданным даже для украинцев. По его словам, смысл военной операции заключается в том, что о ней никто не должен знать.

Ранее сообщалось, что глава Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Пекин "не будет подливать масла в огонь" в начатой Россией войне. Политик назвал переговоры Киева и Москвы "единственным выходом".