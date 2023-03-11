Резников рассказал, сколько крылатых и баллистических ракет Россия выпустила по Украине с начала войны

Глава Министерства обороны Алексей Резников заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия выпустила по территории нашей страны 821 ракету. И это речь идет только о крылатых, баллистических ракетах, других снарядов, направленных против мирных жителей, гражданской инфраструктуре и зданиям было в разы больше.

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Об этом чиновник рассказал в ходе встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом, который прибыл в Киев 11 марта. Резников обратился к нему с благодарностью за оказанную помощь, благодаря которой удалось спасти жизни людей.

"По состоянию на 10 марта 821 года российская ракета уже выпущена по нашей стране. Это только крылатые, баллистические ракеты. Мы точно знаем, что каждые 10 применений системы NASAMS, к предоставлению которых присоединилась Норвегия, означает 10 сбитых ракет агрессора, 10 сохранившихся зданий и объектов инфраструктуры, а также сотни спасенных человеческих жизней", – указал он.

Гость столицы в свою очередь обратил внимание, что Королевство Норвегия рассматривает возможность выделять 7,5 млрд долларов в помощь Украине в течение следующих пяти лет. Соответствующая программа подана на утверждение парламента.

"Также наша страна присоединилась к широкой международной "танковой коалиции", чтобы помочь Украине с основным боевым танком. Уже идет подготовка личного состава и в ближайшее время первые танки будут в Украине. Активно сотрудничаем с партнерами по усилению ПВО", – заметил Бьорн Арильд Грамм.

Он заверил, что Норвегия останется надежным союзником для Украины и наша страна всегда может рассчитывать на лояльность при решении оказания военной помощи вплоть до достижения победы над захватчиками из РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Резников отправился в Швецию на неформальную встречу глав оборонных ведомств государств-членов Европейского Союза. На мероприятии будут обсуждать военную помощь Украине, которая больше года борется с российским полномасштабным вторжением.

Он также предусматривает вмешательство Китая на стороне России в войне против украинского народа. Резников подчеркнул, что в этом вопросе остается оптимистом, но если уж это произойдет, наша страна будет просить западных партнеров занять мощную позицию, в том числе санкционную.

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