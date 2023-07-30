Резников: в Украине сейчас бум производства дронов

Глава Министерства обороны Алексей Резников сказал, что правительству нашего государства удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и техники. Поэтому в Украине начали активно создавать беспилотники.

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По словам руководителя оборонного ведомства, сейчас "настоящий бум производства дронов". Об этом он сказал, выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей в воскресенье, 30 июля, передает Укринформ.

"В Украине настоящий бум производства дронов. Благодаря нашей политике, Украина способна самостоятельно обеспечить себя бронежилетами, шлемами, формой, обувью и так далее", – заявил он.

Резников отметил, что Кабинет министров еще в прошлом году поддержал инициативу Министерства обороны относительно упрощения процедур для производителей военной техники. Согласно принятому решению, процедура ввода в эксплуатацию изделий достигает считанных недель вместе с заключением государственных контрактов.

Раньше этот процесс мог быть растянут на два года.

Напомним, что в прошлом году в Украине была создана Армия дронов, в июле 2022 года Минцифры совместно с Минобороны, Генштабом ВСУ, Госспецсвязи в рамках фандрейзинговой платформы UNITED24 объявили первый сбор на этот проект. В течение года сборы на беспилотники для Украины поддерживали доноры из 100 стран – благодаря мощной поддержке удалось приобрести тысячи дронов и обеспечить ими более 200 подразделений Сил обороны Украины.

Также в рамках этого проекта был дан старт массовому украинскому производству БПЛА – 40 моделей украинских беспилотников получили допуск к эксплуатации и поставляются на фронт.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорил, что в течении одной недели беспилотники от Армии дронов поразили более сотни единиц разной техники оккупационной армии РФ. Украинским воинам с помощью этого вооружения удалось отминусовать более 70 оккупантов, 57 бронемашин, три системы ПВО, склады и другое обеспечение врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потенциале Армии дронов. Он заявил, что хорошие новости на этот счет будут чаще.

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