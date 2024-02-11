Почему РФ атакует Украину 'уникальными Цирконами', не способными поразить наземную цель. Интервью с Жироховым

Во время атаки на Киев 7 февраля российские оккупационные войска могли применить ракету "Циркон", запущенную с территории временно оккупированного Крыма. Эта атака была бестолковой по ряду причин. В частности, потому что "Циркон" – противокорабельная ракета, а также потому, что она не способна точно поражать цели, находящиеся на суше.

Собственно, враг уже не впервые предпринимает такие нелогичные шаги. Ранее он также применял во время атак на Украину "Ониксы" и С-300, не предназначенные для поражения наземных целей.

Почему так? Первая причина – у противника просто кончился запас ракет для поражения наземных целей, поэтому "в бой бросают все, что есть под рукой". Вторая – эти атаки, по сути, были испытанием этого вооружения в необычных условиях. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– Тогда еще командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский побывал на Бахмутском направлении и сообщил, что был принят ряд важных решений. О каких именно решениях идет речь, конечно, не говорится. По вашим оценкам, как будут развиваться события на этом самом горячем участке фронта? Возможен ли прорыв фронта в преддверии так называемых выборов в России?

– Очевидно, что россияне планируют какие-то масштабные боевые действия. Пока можно говорить о Купянском направлении. Но что касается Бахмута, то здесь наша задача на сегодняшний день – исключительно оборонная. Задача нашей группировки, которая сейчас там находится, – это фактически не допустить прорыва на Часов Яр.

И это понятно, ведь за и перед Часовым Яром сейчас в большой спешке строится дополнительная линия обороны. Поэтому удерживать эти позиции нужно, в частности, пока эти линии обороны не будут достроены.

Какие решения принял Сырский, конечно, никто не знает, кроме военных, которые к этому причастны. Но думаю, что там в ближайшие месяцы будет активная оборона. Кроме оборонительных действий, будут и контрнаступательные действия противника, но тактического уровня. То есть занятие остатков населенного пункта или улучшение тактической ситуации. Однако масштабного наступления наши военные постараются не допустить. Потому что потеря Часова Яра открывает дорогу дальше вглубь Донбасса, вглубь контролируемой территории. Поэтому, думаю, это вряд ли допустят.

– А как насчет левобережья? Мы видели довольно вдохновляющую информацию относительно Крынок, где был установлен украинский флаг. Как вы оцениваете ситуацию сейчас, когда обстоятельства с западной помощью не добавляют оптимизма?

– Что касается помощи Запада, то мы стали заложниками внутриполитической ситуации. Прежде всего я подразумеваю Соединенные Штаты, но в ближайшее время будут выборы в европейских странах. Следовательно, эта помощь зависит не только от того, какой будет ситуация на фронте, но и от внутренней ситуации у западных союзников.

Потому что, фактически, они исчерпали возможности для помощи Украине. Я имею в виду прежде всего боеприпасы. Развертывание производства новых боеприпасов – это время, которого, к сожалению, у нас нет.

– А насчет левобережья? Каков ваш прогноз?

– Левобережье – это пока для меня лично непонятная история. Потому что маркеров того, что там планируется какая-то большая десантная операция, нет. Удержание там прибрежной полосы шириной 2-3 километра имеет смысл только при планировании будущего наступления на этом направлении. Но опыта десантной операции у украинского военного руководства нет.

Конечно, многое мы уже делали впервые, но, но, но... Потребуется скоординированный и достаточно мощный план. Только в этом смысле можно рассматривать удержание этой полосы, которое, скажу откровенно, стоит больших потерь среди наших военных. Там регулярно нужно делать ротацию, поддерживать эту группировку.

Так что я считаю, что определенные планы есть, они не озвучиваются. В любом другом случае это было бы удержанием ради удержания.

– Во время атаки на Киев 7 февраля российская оккупационная армия, вероятно, применила ракету 3М22 "Циркон". Это серьезное оружие? Предполагаете ли вы, что в ближайшее время оккупант может применять против Украины новые виды вооружений?

– "Циркон" – это ракета, которая разрабатывалась исключительно как противокорабельная. Использование противокорабельных ракет – "Ониксов", "Цирконов" – выглядит, откровенно говоря, как бестолковое, потому что возможности для точного поражения наземных целей у них практически нет.

Это, скорее всего, можно отнести только к полевым испытаниям. То есть с военной точки зрения это бессмысленно. Если использование тех же ракет класса "воздух – поверхность" или дронов имеет смысл, то использование "Ониксов", "Цирконов" или зенитных ракет С-300 в качестве баллистических выглядит так, что бросают в бой все, что есть под рукой.

– То есть можно заключить, что у врага есть определенный дефицит необходимого вооружения?

– Да. Использовать Черноморский флот как-то нужно, но с помощью таких "Цирконов"… На самом деле информации очень мало. По российским данным, "Циркон" применяется исключительно против кораблей. Появилась информация, что его запускали из какой-нибудь наземной установки.

Интересно также, что в сети нет даже приличной фотографии "Циркона". На тех фото, которыми иллюстрируются публикации о "Цирконе", изображена американская ракета. То есть сначала кто-то первый проиллюстрировал свою публикацию, а дальше ее начали тиражировать. Так что как на самом деле выглядит эта ракета, мы не знаем, ведь ее фото в открытых источниках нет.

– Может, потому что это военная тайна?

– Да, это военная тайна. Но по другим ракетам у россиян были "мультики". В частности, в 2018 году один такой "мультик" Путин показывал на своем очередном сборище. Но "Циркона" не было даже в "мультиках". Были все остальные способы поражения, которые они разрабатывали, но этой ракеты (не было) ни разу.