Россия атаковала Киев новой гиперзвуковой ракетой 'Циркон': что о ней известно. Фото

Во время массированной атаки на Украину войска России запустили по Киеву, вероятно, новую гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон", предназначенную для поражения надводных кораблей. Вероятно, силам противовоздушной обороны удалось ее подбить.

На то, что в Киев прилетела именно ракета "Циркон", указывают появившиеся в сети фото с сообщениями о ее сбитии. В частности, на одном из обломков указана маркировка "3М22".

По данным мониторинговых каналов, "Циркон" был запущен из Крыма. Возможно, это был запуск, который с утра слышали в оккупированном Севастополе, пишут крымские паблики.

Характеристики полета ракеты были похожи на гибрид "Кинжала" и "Оникса", в результате прилета были поражены подземные кабели.

Украинская ПВО могла сбить "Циркон"

Учитывая, что местом обнаружения обломков в сети называли Днепровский район Киева и то, что ЛЭП вряд ли была целью "Циркона", ее все же подвели, пришли к выводу эксперты Defense Express.

В то же время эксперты отметили, что в сводке Командования Воздушных сил ВСУ среди перехваченных ракет числятся только крылатые ракеты типа Х-555/101 и "Калибр", хотя в официально в ведомстве в 07:46 сообщали о приближении скоростной ракеты к Киеву.

По данным источников Defense Express, фрагментация ракеты достаточно сильна, что значительно усложняет ее идентификацию. На это накладывается мало информации о ЗМ22 "Циркон", которая не демонстрировалась публично.

При этом эксперты выяснили, что новые обломки соответствуют обломкам еще одной неидентифицированной ракеты, которую враг использовал в начале года и в отношении которой также высказывались предположения, что это был "Циркон".

"Поэтому вполне возможно, что сегодня враг использовал эту ракету не в первый раз", - отметили в Defense Express.

Что известно о ракетах "Циркон"

3М22 "Циркон" – перспективная противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой, которая находится на этапе разработки и испытаний в России.

Вместе с аэробалистиной ракетой Х-47 3М22 "Кинжал" она относится к так называемым "вундерваффе" (оружие чрезвычайно большой силы) российскому диктатору Владимиру Путину, отмечают эксперты.

Запускают "Цирконы" из универсальных вертикальных пусковых установок 3С-14 на боевых кораблях, подводных лодках и мобильных береговых ракетных установок.

Глубина пуска для подводных лодок – 40 метров. Масса взрывчатки – до 400 кг, причем "Циркон" достаточно устойчив к средствам ПВО и очень маневрен при скорости 10 тыс. км/ч. Дальность ее пуска чаще фигурирует в пределах 600 км, хотя подчас декларируется и 1000, и 1500 км.

Длина 8-10 м, высота полета – 30-40 км. Подробно характеристики ракеты не разглашаются.

Известно, что ракета началась в 2011 году. Летные испытания – с 2015-го. В январе 2020 года состоялось первое испытание ракеты "Циркон" пусками по мишени, расположенной на берегу. Ракету запустили с фрегата "Адмирал Горшков". Она поразила береговую мишень на расстоянии 500 км.

Завершить испытание "Циркона" Москва планировала в 2021 году. А в 2022-м ее должны были принять на вооружение РФ, но по состоянию на январь 2024 этого не произошло.

Как пишет Defense Express, хотя в РФ "Циркон" называют "гиперзвуковой", скорее всего, она, как и "Кинжал", является "твердотопливной ракетой ", которая "просто разгоняется до значительной скорости, якобы до 9 Махов".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ноябре 2021 года в РФ заявили, что экипаж фрегата Северного флота выполнил стрельбу ракетой "Циркон", которую провели в рамках завершения испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

– В августе 2022 года министр обороны РФ Шойгу объявил, что "Циркон" будет запущен в серийное производство. На это было выделено полтриллиона рублей.

– Год назад Россия отказалась от запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" на совместных с Китаем учениях. В то же время на обучение в ЮАР отправился оснащенный "Цирконами" фрегат "Адмирал Горшков".

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