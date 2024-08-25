РФ будет вынуждена перекинуть системы ПВО и РЭБ для защиты тылов, а Украина может воспользоваться этим – ISW

В случае получения Украиной разрешения на использование западного ракетного вооружения для ударов по территории РФ, оккупанты будут вынуждены перекинуть системы ПВО и РЭБ для защиты тыловых районов. Это в свою очередь позволит украинским военным наносить более эффективные удары по агрессору вблизи линии фронта.

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В первую очередь россияне будут пытаться защитить военизированные объекты в тылу. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Украинская кампания по ударам беспилотников против России продемонстрировала, что многие тыловые районы в РФ имеют слабую противовоздушную оборону или вообще не имеют ее. Российским войскам, вероятно, придется передислоцировать средства ПВО и РЭБ со всей России, а также с линии фронта в Украине, чтобы создать необходимое покрытие защиты для тыловых районов в пределах досягаемости поставленного Западом оружия.

При такой перестановке российской ПВО возможности авиационных операций Украины вдоль линии фронта могут стать гораздо эффективнее. Снятие ограничений позволило бы Украине начать наносить удары по значимым российским военным целям, а также немедленно заставило бы диктатора Владимира Путина и российское военное командование принять решение о распределении ограниченных средств ПВО и РЭБ и конфигурации военной логистики и систем поддержки на театре военных действий и в глубоком тылу.

Напомним, на территории России расположено не менее 250 военных и военизированных объектов, которые могут поразить ракеты ATACMS. Однако США ограничивают использование этих ракет для ударов по объектам в России, позволяя применять только комплексы HIMARS.

Ранее сообщалось, что воины Главного управления разведки 24 августа провели очередную удачную операцию по "демилитаризации" России на ее собственной территории. Они уничтожили полевой склад БК россиян в районе города Острогожск Воронежской области.