РФ держит в Черном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями 'Калибров' общим залпом до 24 ракет

Утром 21 декабря Россия вывела в Черное море три ракетоносителя. Общий залп может составлять до 24 ракет.

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В Азовском море вражеских кораблей не фиксировалось, в Средиземном оккупанты держат еще три носителя "Калибров" общим залпом до 25 ракет. О ситуации на море по состоянию на 06.00 21 декабря рассказали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

По данным ВМС, утром в Черном море Россия удерживает три военных корабля – носителя "Калибров". Общий залп – до 24 крылатых ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море – 6 вражеских кораблей. Из них 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 25 ракет.

"За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю – 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; к Азовому морю – 4 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор", – добавили в ВМС.

Напомним, накануне, 20 декабря, оккупанты утром ударили "Искандерами" по Киеву. В столице пылали авто и крыши зданий, есть погибшие и пострадавшие.

Во время атаки повреждены шесть посольств, также известно об ударе баллистикой у костела Святого Николая в Киеве.

А в Киевской области российские захватчики разрушили большой склад "Сільпо". В масштабном пожаре сгорели продукты на 400 млн. грн.