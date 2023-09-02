РФ держит в Средиземном море 8 боевых кораблей: из них два носителя "Калибров"

Войска Российской Федерации по состоянию на 7:00 субботы, 2 сентября, удерживали корабли в Черном и Азовском морях, но ракетоносителей среди них не было. В то же время в Средиземном море на боевом дежурстве было два военных суда, снаряженных "Калибрами".

Видео дня

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. По состоянию на 7:00 02.09.2023:

– в Черном море на боевом дежурстве находилось семь вражеских кораблей;

– в Азовском – один вражеский корабль;

– в Средиземном на боевом дежурстве – восемь вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр" (общий залп – до 24 снарядов);

В ВМС ВСУ добавили, что за предыдущие сутки в интересах страны-агрессора проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

– в сторону Азовского моря – 15 судов, из них четыре двигалось из пролива Босфор;

– в сторону Черного моря – 15 судов, из них шесть продолжили движение в направлении Босфора.

Пресс-служба добавила, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 г. (SOLAS). Агрессор выключает системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Как писал OBOZREVATEL:

– Скоро в Балтийском море начнутся крупные военно-морские учения НАТО с участием около 30 кораблей и более 3000 военнослужащих. По словам главы Военно-морских сил Германии Яна Кристиана Каака, страны Альянса впервые отработают, как реагировать на теоретическое российское нападение в регионе.

– Ранее стало известно, что РФ отменила запланированные так называемые "общие стратегические учения" "Запад-2023", которые должны были состояться в сентябре текущего года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!