Разведка Британии объяснила, почему Россия отменила учения 'Запад-2023': есть несколько причин

Россия, вероятно, отменила запланированные так называемые "общие стратегические учения" "Запад-2023", которые должны были состояться в сентябре 2023 года. Основное ежегодное мероприятие должно было стать кульминацией учебного года для военнослужащих.

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Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной в Twitter минобороны Великобритании. Отмечается, что Россия проводила учения с 2010 года по четырехлетнему циклу, ротируя стратегические командно-штабные учения по всей стране.

Однако начиная с 2021 года страна-террорист базирует отдельные штурмовые бригады на западе России, поскольку приоритетом для нее является противодействие тому, что она воспринимает как угрозу со стороны НАТО.

"Недостаточная эффективность российских военных в Украине подчеркнула, что совместные учения имеют ограниченную учебную ценность и в большинстве носят показательный характер. Россия, вероятно, отменила учения "Запад-23", потому что у нее не хватает войск и техники", – отметили британские разведчики.

По их убеждению, российское руководство также сделало это из-за внутренней критики, связанной с проведением учений во время войны.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что оккупационная российская армия уже утратила на фронте преимущество в артиллерии. Этого удалось добиться благодаря более широкому использованию Силами обороны артиллерии 155-го калибра.

Страна-агрессор Россия несет в развязанной в Украине войне большие неотвратимые потери. Начиная со дня полномасштабного вторжения на нашу землю – 24 февраля 2022 года, армия государства-террориста уже сократилась на 200 тысяч военных.