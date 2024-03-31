РФ хочет выйти на админграницу Луганщины: в Силах обороны рассказали о ситуации на Лиманском направлении

Российские оккупационные войска стремятся выйти на административную границу Луганской области. Именно поэтому враг сосредоточился на Лиманском направлении, где атакует позиции наших защитников.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" 30 марта сказал начальник пресс-службы 15-го пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов. За прошедшие сутки россияне предприняли 16 попыток атаковать позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Терны и Белогоровка.

"На Лиманском направлении россияне хотят выйти на административную границу Луганской области. Это – их задача №1. Никаких успехов в течение последнего года у них нет", – отметил Шевцов.

На Купянском направлении, по его словам, войска РФ на протяжении последних недель производят менее активные действия. За прошедшие сутки враг не предпринял ни одной попытки атаковать позиции Сил обороны.

"До выборов президента РФ враг пытался захватить новые территории на Купянщине, потерял очень много личного состава, техники. Сейчас он осуществляет возобновление и ротацию личного состава", – объяснил военный.

Он отметил, что на Купянском направлении целью РФ остается левый берег реки Оскол.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении фронта сейчас ситуация более сложная, чем на Купянском. Там враг постоянно атакует, он перебросил силы под Терны, пытаясь продвинуться на Лиман.

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