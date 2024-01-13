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РФ на оккупированных территориях ищет информаторов среди подростков – ЦНС

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
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РФ на оккупированных территориях ищет информаторов среди подростков – ЦНС

Представители Следственного комитета РФ на оккупированных территориях устроили рейд по детским спортивным секциям. Под видом опроса они искали осведомителей среди подростков, детей убеждали доносить на соседей и одноклассников.

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Это нужно врагу для выявления "нелояльных" к оккупантам семей. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. 

Рейды представителей Следственного РФ по детским спортивным секциям, по данным ЦНС, зафиксированы на оккупированной части Запорожья.

РФ на оккупированных территориях ищет информаторов среди подростков – ЦНС

"Подростков якобы опрашивали об условиях тренировки, но по факту искали нелояльные семьи. В частности, подростков призывали сообщать о "подозрительных лицах", то есть доносить на одноклассников и соседей. Враг пытается противопоставить молодых спортсменов со сверстниками, чтобы выделить отдельную группу и сплотить вокруг своих идей. То есть реализует принцип "разделяй и властвуй", – говорится в сообщении.

В ЦНС также напомнили, что благодаря оккупантам захваченные Россией территории к моменту деоккупации лишены каких-либо перспектив, в том числе и спортивных. И местные спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях.

"Только деоккупация ТОТ принесет в регион мирную жизнь и обеспечит человеческие условия жизни. Призываем сообщать Движению Сопротивления о маньяках из "следственного комитета" по ссылке", – добавили в Центре.

Напомним, ранее в ЦНС сообщали, что оккупанты на захваченных территориях придумали новую схему для принудительной "паспортизации" людей. В условиях, когда во многих населенных пунктах с приходом оккупантов исчезло электроснабжение, они принялись шантажировать людей. Владельцам российских паспортов обещают предоставить льготный уголь для отопления жилья. Тем, кто не может купить топливо самостоятельно и отказывается от аусвайса, захватчики предлагают замерзать.

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