РФ на оккупированных территориях ищет информаторов среди подростков – ЦНС

Представители Следственного комитета РФ на оккупированных территориях устроили рейд по детским спортивным секциям. Под видом опроса они искали осведомителей среди подростков, детей убеждали доносить на соседей и одноклассников.

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Это нужно врагу для выявления "нелояльных" к оккупантам семей. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Рейды представителей Следственного РФ по детским спортивным секциям, по данным ЦНС, зафиксированы на оккупированной части Запорожья.

"Подростков якобы опрашивали об условиях тренировки, но по факту искали нелояльные семьи. В частности, подростков призывали сообщать о "подозрительных лицах", то есть доносить на одноклассников и соседей. Враг пытается противопоставить молодых спортсменов со сверстниками, чтобы выделить отдельную группу и сплотить вокруг своих идей. То есть реализует принцип "разделяй и властвуй", – говорится в сообщении.

В ЦНС также напомнили, что благодаря оккупантам захваченные Россией территории к моменту деоккупации лишены каких-либо перспектив, в том числе и спортивных. И местные спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях.

"Только деоккупация ТОТ принесет в регион мирную жизнь и обеспечит человеческие условия жизни. Призываем сообщать Движению Сопротивления о маньяках из "следственного комитета" по ссылке", – добавили в Центре.

Напомним, ранее в ЦНС сообщали, что оккупанты на захваченных территориях придумали новую схему для принудительной "паспортизации" людей. В условиях, когда во многих населенных пунктах с приходом оккупантов исчезло электроснабжение, они принялись шантажировать людей. Владельцам российских паспортов обещают предоставить льготный уголь для отопления жилья. Тем, кто не может купить топливо самостоятельно и отказывается от аусвайса, захватчики предлагают замерзать.