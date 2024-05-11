'РФ не будет мирным партнером': Президент Чехии призвал ЕС к готовности

Президент Чехии Петр Павел убежден, что Европа сейчас на начальном этапе длительной конфронтации с Россией, однако эта конфронтация не обязательно должна носить военный характер. При этом он призвал ЕС к готовности, поскольку РФ никогда не будет мирным партнером.

Об этом он рассказал в интервью изданию Die Presse. Петр Павел отметил, что если страны Европы стремятся обеспечить собственную безопасность и процветание, они должны установить четкие границы для общения с Россией.

"Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем", – подчеркнул Павел, добавив, что достижение мира с Россией невозможно, учитывая ее имперские амбиции.

Президент Чехии заметил, что Москва открыто декларирует свои стремления восстановить имперский статус бывшего Советского Союза и его зону влияния.

"Мы должны готовиться к тому, что РФ не будет мирным партнером... Когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", – указал он.

В этом контексте он подчеркнул, что поддержка Украины является одним из путей обеспечения безопасности Европы.

Павел также выразил мнение, что существует вероятность, что Россия поймет, что она не сможет добиться военных целей в Украине, что может открыть дверь к дипломатическим переговорам. В то же время он признал, что возвращение Киеву всей его территории в ближайшем будущем маловероятно.

Что касается возможного избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов, Павел отметил, что Европа долгое время зависела от США и вела себя как "избалованный ребенок", поэтому сейчас она должна взять на себя больше ответственности в сфере собственной безопасности.

Ранее президент Украины заявил, что когда Украина получит все обещанное партнерами оружие, сможет остановить инициативу оккупационной армии Российской Федерации на восточной линии фронта. Ранее враг, пользуясь недостатком вооружения в Сил обороны, увеличил свои войска на севере и востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита в Литву 11 апреля президент Владимир Зеленский провел встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Они среди прочего обсудили готовность заключить двустороннее соглашение о безопасности.

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