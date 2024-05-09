Зеленский: когда обещанное оружие дойдет, мы остановим инициативу РФ на востоке

Когда Украина получит все обещанное партнерами оружие, то сможет остановить инициативу оккупационной армии Российской Федерации на восточной линии фронта. Раньше враг, пользуясь нехваткой вооружения у Сил обороны, увеличил свои войска на севере и востоке.

Соответствующие заявления сделал президент Владимир Зеленский 9 мая в Киеве, выступая на совместной пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Метсолой. Последняя совершила неанонсированный визит в нашу страну в День Европы.

"Да, есть поставки, но не те объемы, которые были проголосованы [Конгрессом США]. Как только они дойдут, мы остановим их инициативу на востоке государства", – сказал Зеленский.

Захватчики активизировались, однако у них "не так все хорошо, как они считали", отметил гарант.

Что касается военной помощи от США, то должны пройти недели и месяцы, чтобы обещанное поступило в Украину.

Нашим защитникам, кроме прочего, помогает держаться отечественное оружие. В последнее время наша страна стала производить больше артиллерии, артиллерийских снарядов, дронов, ПТРК "Стугна" и "Корсар".

Также президент заявил, что уже происходят ротации военных, но вместо выводимых бригад "должны заходить укомплектованные бригады".

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Европейского парламента Роберта Метсола утром 9 мая, в День Европы, прибыла в Киев. На железнодорожном вокзале ее встретил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Позже политик встретилась с главой государства Владимиром Зеленским и получила орден "Свободы".

– Во время пресс-конференции Метсолы и Зеленского в столице прозвучала воздушная тревога. Мероприятие из-за этого досрочно завершили.

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