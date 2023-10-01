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РФ нечего противопоставить: Дикий объяснил, как Украине удалось атаковать оккупантов в Крыму ракетами на 280 км

Алексей Лютиков
War
2 минуты
2,0 т.
РФ нечего противопоставить: Дикий объяснил, как Украине удалось атаковать оккупантов в Крыму ракетами на 280 км

Украинские военнослужащие успешно приспособились к использованию крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. Подтверждением этому являются удары по объектам россиян во временно оккупированном Крыму.

Однако сначала защитникам Украины пришлось уничтожить противовоздушную оборону врага на западе полуострова. Об этом в эфире телемарафона рассказал военный аналитик Евгений Дикий.

По его словам, крылатые рактеы Storm Shadow и SCALP специально создавались для уничтожения советской противовоздушной обороны. Теперь это вооружение успешно поражает ПВО российских оккупантов. Однако главный минус этих ракет заключается в относительно небольшом расстоянии полета.

"Ракеты Storm Shadow они же SCALP – это фантастически мощные ракеты. Они специально заточены на слом когда-то советской, а теперь российской противовоздушной обороны. Также специально заточенные противобункерные ракеты. Но есть один минус – расстояние полета всего 280 км, с материка не достанешь", – отметил Дикий.

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Однако аналитик отметил, что украинские воины смогли справиться с этим минусом за счет уничтожения российской ПВО на западе временно оккупированного полуострова. После этого ВСУ начали демилитаризировать объекты врага в Севастополе и других городах Крыма.

"Таким образом пришлось сначала демонтировать ПВО западного Крыма и тогда далее наши Воздушные силы начали на своих Су-24 подлетать буквально под берег полуострова и оттуда запускать Storm Shadow по Севастополю и других объектах полуострова. Оказалось, что россияне вообще не могут ничего противопоставить", – заявил Дикий.

РФ нечего противопоставить: Дикий объяснил, как Украине удалось атаковать оккупантов в Крыму ракетами на 280 км

Напомним, после серии ударов, нанесенных Силами обороны Украины по военным объектам во временно оккупированном Крыму, захватчики на полуострове усилили репрессии. Практически ежедневно оккупанты задерживают жителей Крыма по подозрению в "шпионаже".

Ранее стало известно, что российские оккупанты пытаются "запечатать" Крым и удержать заложников. После ряда успешных ударов по военной инфраструктуре оккупантов в Крыму ситуация на полуострове стала очень напряженной.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что панические настроения во временно оккупированном Крыму только будут усиливаться. Это связано с тем, что наши Силы обороны активно берут полуостров под огневой контроль.

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