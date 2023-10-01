РФ нечего противопоставить: Дикий объяснил, как Украине удалось атаковать оккупантов в Крыму ракетами на 280 км

Украинские военнослужащие успешно приспособились к использованию крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. Подтверждением этому являются удары по объектам россиян во временно оккупированном Крыму.

Однако сначала защитникам Украины пришлось уничтожить противовоздушную оборону врага на западе полуострова. Об этом в эфире телемарафона рассказал военный аналитик Евгений Дикий.

По его словам, крылатые рактеы Storm Shadow и SCALP специально создавались для уничтожения советской противовоздушной обороны. Теперь это вооружение успешно поражает ПВО российских оккупантов. Однако главный минус этих ракет заключается в относительно небольшом расстоянии полета.

"Ракеты Storm Shadow они же SCALP – это фантастически мощные ракеты. Они специально заточены на слом когда-то советской, а теперь российской противовоздушной обороны. Также специально заточенные противобункерные ракеты. Но есть один минус – расстояние полета всего 280 км, с материка не достанешь", – отметил Дикий.

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Однако аналитик отметил, что украинские воины смогли справиться с этим минусом за счет уничтожения российской ПВО на западе временно оккупированного полуострова. После этого ВСУ начали демилитаризировать объекты врага в Севастополе и других городах Крыма.

"Таким образом пришлось сначала демонтировать ПВО западного Крыма и тогда далее наши Воздушные силы начали на своих Су-24 подлетать буквально под берег полуострова и оттуда запускать Storm Shadow по Севастополю и других объектах полуострова. Оказалось, что россияне вообще не могут ничего противопоставить", – заявил Дикий.

Напомним, после серии ударов, нанесенных Силами обороны Украины по военным объектам во временно оккупированном Крыму, захватчики на полуострове усилили репрессии. Практически ежедневно оккупанты задерживают жителей Крыма по подозрению в "шпионаже".

Ранее стало известно, что российские оккупанты пытаются "запечатать" Крым и удержать заложников. После ряда успешных ударов по военной инфраструктуре оккупантов в Крыму ситуация на полуострове стала очень напряженной.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что панические настроения во временно оккупированном Крыму только будут усиливаться. Это связано с тем, что наши Силы обороны активно берут полуостров под огневой контроль.

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