'У нас для этого уже достаточно инструментов': у Зеленского спрогнозировали, что панические настроения в Крыму будут усиливаться

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что панические настроения во временно оккупированном Крыму только будут усиливаться. Это связано с тем, что наши Силы обороны активно берут полуостров под огневой контроль.

Об этом Подоляк сказал в эфире телемарафона "Єдині новини" 27 сентября. По его словам, для развития этой паники нужно увеличить интенсивность огневого влияния на происходящее в Крыму.

"Мы и вчера видели, и сегодня видим, что это влияние увеличивается. И у нас для этого уже достаточно инструментов. Крым постепенно берется под ключевой огневой контроль со стороны Украины", – отметил советник.

Учитывая это, россияне в Крыму находятся в постоянном ожидании новых ударов со стороны ВСУ. Они уже поняли, что на оккупированном полуострове они в опасности, а расхваленная российская ПВО на самом деле не закрывает небо над ним.

Крым важен для оккупантов тем, что он является ключевым путем обеспечения российской оккупационной группировки в Украине. Также на полуострове расположено множество вражеских складов. Поэтому для Украины одной из стратегических задач является перерезать этот путь, взяв под огневой контроль Керченский пролив и уничтожив складскую инфраструктуру.

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Отметим, что в Крыму сейчас происходят события аналогичные тем, что имели место в Украине в начале полномасштабного вторжения РФ. На полуострове звучат сирены, появляются мониторинговые каналы, которые отслеживают направление полета ракет и дронов, а также приложения, информирующие о воздушной тревоге.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября во временно оккупированном Крыму снова было неспокойно. О взрывах сообщали жители Красноперекопска, Армянска и Севастополя – там было громко на мысе Фиолент. На окраине Джанкоя прозвучал мощный взрыв возле железной дороги.

Тем временем в Симферополе сотрудников оккупационного совета министров перевели на отдаленную работу. Такие же меры приняты во многих других органах оккупационной администрации на территории Крыма.

Кроме того, после громкой "бавовны" в штабе Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе в Крыму в военно-морской деятельности захватчиков наблюдается "штиль". Корабли государства-агрессора больше прячутся и не участвуют в учениях.

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