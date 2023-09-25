В Крыму прозвучали взрывы: неспокойно в Севастополе и Джанкое, Крымский мост перекрыт. Видео

Вечером в понедельник, 25 сентября, во временно оккупированном Крыму снова было неспокойно. О взрывах сообщали жители Красноперекопска, Армянска и Севастополя – там было громко на мысе Фиолент. На окраине Джанкоя прогремел мощный взрыв возле железной дороги.

Об этом писал Telegram-канал "Крымский ветер" и другие крымские паблики. В оккупированных городах полуострова была объявлена воздушная тревога, а в Севастополе также остановили морской и наземный общественный транспорт. Также был перекрыт Крымский мост.

Оккупанты тем временем подняли в небо свою авиацию (в частности, вертолеты в Джанкое) в надежде уберечь их от атаки.

Отметим, что пророссийские каналы перед объявлением тревоги писали, что в сторону Крыма якобы запустили несколько ракет Storm Shadow. Одна из пролетала над оккупированным Геническом на Херсонщине.

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"Несколько Штормов над Геническом в сторону моря. Далее, скорее всего, Крымский мост", – писали в пабликах.

Позже сообщалось о работе вражеской ПВО. Несмотря на это, взрывы сначала прогремели на южных окраинах Джанкоя вблизи железной дороги, а затем и в Севастополе.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО якобы сбила одну ракету в районе аэродрома "Бельбек".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия напичкала Крым системами ПВО, однако это не поможет оккупантам спастись от полученных Украиной крылатых ракет, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Российские оккупанты тем временем покидают места постоянного расположения в захваченном Крыму в страхе ударов по военным объектам. Они повсюду ищут "убежища" для временного размещения.

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