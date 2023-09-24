Россия напичкала оккупированный Крым ПВО, но это не спасет от полученных Украиной ракет, – Игнат

Россия напичкала Крым системами ПВО, однако это не поможет оккупантам спастись от полученных Украиной крылатых ракет. Так, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украина, скорее всего, получит ракеты ATACMS от западных партнеров.

Об этом полковник сообщил в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что о поставках этих ракет появляется все больше новостей.

К тому же, Игнат уверен, что Украина получит не только ATACMS, но и другое вооружение, в частности ракеты Taurus немецкого производителя, которые также очень нужны Силам обороны. В то же время представитель отметил, что ВСУ уже имеют на вооружении дальнобойные крылатые ракеты.

"Это крылатые ракеты, которыми противник нас атакует с первых дней войны. Теперь у нас есть такое же оружие, и еще лучше. Противник не может сбивать эти ракеты, несмотря на то, что у них есть "супер ПВО". Так, какое-то количество, может, и сбивается, но, как мы видим, ракеты долетают", – заявил Игнат.

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В то же время, россияне могут переместить свою авиацию из Крыма, чтобы уберечь ее от украинских крылатых ракет и продолжить атаки на Украину. По словам спикера Воздушных сил, Россия использует около 40 аэродромов для атак на Украину, из них 5 находятся в оккупированном Крыму.

"Если есть угроза аэродромам, я имею в виду Крым, может быть перебазирование авиации на другие аэродромы. Россия будет делать это, понимая, что аэродром Саки под прицелом, как и некоторые другие аэродромы. Россия уже прибегала к тактике рассредоточения авиации, когда были "хлопки" на аэродромах в Рязани и Энгельсе", – рассказал спикер.

Как сообщают СМИ, Вашингтон принял решение о передаче Киеву ракет ATACMS еще до того, как президент Владимир Зеленский посетил США. Об этом не говорили публично, чтобы решение не стало предметом реакции в России.

Ракеты ATACMS могли бы расширить возможности ВСУ наносить удары по тылам российских оккупантов. Эти ракеты предназначены для точечных ударов по центрам управления, аэродромам, объектам ПВО и материально-техническому снабжению противника. Подробнее о них читайте по ссылке.

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