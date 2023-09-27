Гуменюк рассказала, как удар по штабу ЧФ РФ повлиял на маневры российских кораблей

После "бавовны" в штабе Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе в Крыму в военно-морской деятельности захватчиков наблюдается "штиль". Корабли государства-агрессора больше прячутся и не участвуют в учениях.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, "определенный сумбур" в руководстве ЧФ РФ после уничтожения их штаба очевиден.

Спикер объяснила, что использование ракетоносителей россиянами было бессистемным. Корабли маневрировали непонятными маршрутами, бессмысленно тратили топливо, но никаких задач не выполняли. Кроме того, враг наращивал присутствие кораблей, корректировал, заменял друг друга, демонстрируя готовность.

Однако после взрывных событий в штабе ЧФ РФ в Севастополе корабли врага стали больше выискивать для себя безопасные места места для базирования и пребывания в Черном море. Обязательных для поддержки боеспособности флота учений они сейчас тоже не проводят.

Видео дня

Напомним, 22 сентября в штабе Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе прогремел взрыв. Над городом поднялся черный дым, оккупационные власти пожаловались на ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ, а в минобороны страны-агрессора заявили об одном погибшем военном.

Однако впоследствии начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле погибли по меньшей мере девять человек, а среди раненых есть российские генералы.

В сети опубликовали видео момента попадания в штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Здание сразу же окутал черный дым, а на работу ПВО не было никакого намека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Сотрудников оккупационного совета министров во временно оккупированном Симферополе перевели на отдаленную работу. Такие же меры приняты во многих других органах оккупационной администрации на территории украинского полуострова.

– В британской разведке сообщили, что повреждения Черноморского флота России в результате многочисленных атак украинских сил серьезны, однако локальны. В настоящее время ЧФ РФ все еще может выполнять основные боевые задачи, такие как запуск крылатых ракет и проведение местного патрулирования.

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