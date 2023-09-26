'В Черном море идет серьезная битва': разведка Британии оценила последствия атак на ЧФ России

Повреждения Черноморского флота России в результате многочисленных атак украинских сил серьезны, однако локальны. В настоящее время ЧФ РФ все еще может выполнять основные боевые задачи, такие как запуск крылатых ракет и проведение местных патрулирований.

Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном 26 сентября. В то же время вероятно, что Черноморский флот оккупантов может быть менее способен к расширенному региональному патрулированию и блокаде украинских портов.

Кроме того, уменьшилась его способность к защите активов в порту и выполнению регулярного технического обслуживания.

В разведке отмечают, что в настоящее время в Черном море ведется интенсивное и сложное сражение, которое заставляет Россию действовать реактивно. Эта ситуация демонстрирует, что украинская армия может взорвать символическую и стратегическую важность Кремля из-за его порта в оккупированном Севастополе.

Отметим, что в последние недели Черноморский флот РФ подвергся серии серьезных атак, крупнейшими из которых были удары по его штабу 20 и 22 сентября.

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В отчете указывается, что эти удары были хорошо спланированы и наиболее разрушительны в течение всего периода полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Напомним, что днем 22 сентября удар по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе был нанесен во время совещания руководящего состава. В результате операции погибли десятки захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, российское информационное пространство всколыхнула новость об атаке на штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, состоявшейся 22 сентября. Z-блоггеры принялись критиковать российские власти.

Также командующий ПС ВСУ Николай Олещук отреагировал на ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Он поблагодарил украинских летчиков и выразил надежду, что российское ПВО "не подведет" и в следующий раз.

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