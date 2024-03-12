РФ несерьезно относится к переговорам о прекращении войны: разведка США призвала Сенат поддержать Украину

Соединенные Штаты сталкиваются со "все более хрупким мировым порядком" из-за конкуренции великих держав, транснациональных проблем и региональных конфликтов. Об этом шла речь в докладе руководителей разведки на показаниях в Конгрессе.

С полным текстом отчета разведывательных агентств можно ознакомиться по ссылке. Доклад в основном сосредоточен на угрозах Китая и России.

"Амбициозный, но нервный Китай, конфронтационная Россия, некоторые региональные государства, такие как Иран, и более мелкие негосударственные действующие лица бросают вызов международной системе права, а также главенству США в ней", – говорится в документе.

В отчете также отмечается риски более широкого конфликта, связанного с кампанией Израиля против ХАМАСа в Газе после атаки 7 октября.

Руководители разведки указывают, что Китай оказывает экономическую и безопасностную помощь России в ведении войны в Украине, поддерживая ее промышленную базу. В частности, в отчете отмечено, что торговля между Китаем и РФ растет с начала войны в Украине, а китайский экспорт товаров потенциального военного назначения вырос более чем в три раза с 2022 года.

Также главы разведывательных агентств предупредили, что Китай может использовать технологии для вмешательства в нынешние выборы в США.

"Пекин может попытаться на определенном уровне повлиять на выборы в США в 2024 году из-за своего избавления от критиков Китая и усилить разногласия в обществе США", – говорится в отчете.

Директор национальной разведки Аврил Хейнс призвала законодателей одобрить увеличение военной помощи Украине. По ее словам, "трудно представить, как Украина может удерживать территорию, которую она отвоевала у России, без дополнительной помощи со стороны Вашингтона".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он уверен, что Конгресс США примет положительное решение о выделении помощи Украине в размере 50 млрд долларов. На принятие этого решения есть месяц.

Спикер Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Майк Джонсон, соратник бывшего президента Дональда Трампа, отказывался назначить голосование за законопроект, который предусматривал дополнительные 60 миллиардов долларов для Украины. Это мероприятие было одобрено Сенатом, управляемым демократами.

Как стало известно, двухпартийная группа американских законодателей представила еще один законопроект о помощи Украине. В него авторы внесли предложения по защите границ США, убрали гуманитарную составляющую, оставив финансирование только военной помощи Украине и Израилю.

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