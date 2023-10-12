РФ отправляет воевать на Таврическом направлении 'сборную солянку': в ВСУ рассказали о боях

На Таврическом направлении фронта в Украине войска России используют разных людей. Враг мобилизировал мужчин на временно захваченных территориях, а также зэков из российских колоний.

В частности такая "сборная солянка" воюет под Авдеевкой, где в последний дни враг активизировал наступление. Этот участок фронта также относится к Таврическому направлению, рассказал в эфире телемарафона 11 октября Александр Штупун, спикер пресс-центра сил обороны этого направления.

Он отметил, что враг использует как пушечное мясо мобиков из страны-агрессора, новых мобилизированных из оккупированных украинских городов, а также бывшие заключенные, которых отправляют в подразделения "Шторм Z".

Также спикер отметил, что враг использует мотострелковые части регулярной армии страны-агрессора и достаточное много танковых подразделений.

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Ранее стало известно, что российские оккупанты начали массированно наступать в районе Авдеевки Донецкой области. Тем временем бойцы ВСУ подбили более 60 единиц техники противника, также был сбит самолет и вертолет Ми-8.

Кроме Авдеевки, враг ведет наступление вблизи Тоненького, Керамика и Первомайского.

Украинский журналист Юрий Бутусов сказал, что большое наступление врага на Авдеевку – это еще одно из определяющих сражений войны с РФ, которое может стать более ожесточенным, чем битва за Угледар зимой. Враг может использовать плотную застройку Донецка и Ясиноватой для скрытых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун сказал, что Силы обороны Украины намерены зимой продолжать контрнаступление. В этот период воевать будет намного намного сложнее из-за погоды, но Украина не собирается останавливать движение.

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