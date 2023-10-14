РФ перекинула на фронт в Украине раритетные БТР-90: эксперты объяснили, почему это удивительно

Российская оккупационная армия начала применять в войне против Украины раритетные БТР-90. Враг перебросил на фронт редкие образцы техники для формирования новых штурмовых групп.

Примечательно, что армия РФ формально приняла на вооружение БТР-90 еще в 2008 году, но серийное производство так и не было начато. Об этом сообщает издание Defense Express.

Путинские войска использовали как минимум несколько единиц БТР-90 для штурма позиций украинских военных на востоке нашей страны. Эксперты отмечают, что несколько единиц БТР-90 предсерийного производства могли найти на одной из баз хранения оккупационной армии.

Серийным производством БТР-90 должно было заниматься предприятие "Арзамасский машиностроительный завод". Старт серийного производства этого бронетранспортера планировался на 2011 года.

Примечательно, что от аналогичных ББМ эти бронетранспортеры отличаются достаточно высокой массой – 22 тонны и значительно улучшенным уровнем противоминной защиты. В качестве вооружения на БТР-90 установлены 30-мм автоматическая пушка 2А42, пулемет 7,62 мм, АГС-17, а также противотанковый комплекс "Конкурс-М".

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До этого российские оккупационные войска уже демонстрировали другой кейс с использованием техники, формально принятой на вооружение армии РФ, но так и не пошедшей в серийное производство. Речь о самоходной артиллерийской установке "Вена". Почти все экземпляры, которые были в наличии у России, продали Азербайджану.

Напомним, 13 октября Силы обороны ликвидировали еще 970 российских оккупантов. Безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли 286 890 человек.

Ранее сообщалось, что украинские воины продолжают эффектно уничтожать живую силу и технику оккупантов. Операторам FPV-дронов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны удалось уничтожить редкий вражеский ЗРК "Тор" в тылу противника.