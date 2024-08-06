РФ потеряла в Украине 585 тысяч живой силы: за сутки минус 1050 оккупантов

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 148 единиц вооружения и военной техники российской армии. В боях обезвредили еще около 1050 живой силы захватнического войска.

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С начала войны на украинской земле отминусовали 585 140 разного ранга военнослужащих ВС РФ. Данные о потерях врага по состоянию на 6 августа сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сожгли 39 артиллерийских систем (всех 16 384), восемь боевых бронированных машин (16 294), четыре танка (8421) оккупантов.

Во время вражеских воздушных атак и не только воины сбили шесть крылатых ракет (в общем 2420) и 36 беспилотников оперативно-тактического уровня (13 158).

В металлолом превратили еще 54 единицы российской автомобильной техники и автоцистерн (всего 22 148), одну – специальной техники (2738).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 1138 РСЗО, 910 средств ПВО, 365 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атаки по военному аэродрому "Морозовск" в Ростовской области РФ в ночь на 3 августа были уничтожены вражеские истребители Су-34. Также под огневое поражение попал склад с боеприпасами.

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