РФ пытается расширить зону контроля на Сумщине: детали боев

Российская армия активизировала попытки расширить контроль в приграничных районах Сумской области, в частности возле Грабовского и Миропольского. В то же время украинские силы, отойдя на подготовленные позиции, сдерживают дальнейшее продвижение врага.

Сейчас для прорыва обороны РФ не хватает ресурсов. О ситуации сообщил начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Общественного.

Российские подразделения пытаются продвигаться на запад непосредственно через государственную границу, используя в качестве сопротивления уже захваченные населенные пункты. Среди них он назвал Грабовское и Миропольское, которые враг пытается удерживать для дальнейшего развития наступления.

В то же время украинские военные организовали оборону на заранее подготовленных рубежах, что значительно усложняет россиянам возможность достичь внезапного прорыва. Сейчас тактика противника сводится к попыткам постепенного давления, однако эффективного наступления не происходит из-за недостатка сил.

Российская армия ограниченно применяет бронетехнику на этом участке фронта. В течение апреля в зоне ответственности группировки объединенных сил украинские военные уничтожили 19 российских танков и 16 бронемашин, что также влияет на интенсивность атак противника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российское министерство обороны нафантазировало себе очередную "победу" в Сумской области. В ведомстве заявили о якобы захвате населенного пункта Мирополье.

