РФ следит за перемещением помощи США в Украину и действует, – Селезнев

Российская оккупационная армия пытается препятствовать поставкам в Украину нового большого пакета военной помощи от США и европейских партнеров. С этой целью враг атакует крупные логистические центры, в том числе в районе города Днепр.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев. "Противник точно не будет бить по территории Германии и Польши, хотя представители Пентагона заявляют о том, что немалое количество военно-технических ресурсов сосредоточено на базах на территории этих стран", – заметил он.

По оценкам эксперта, темпы и объемы поставок военной помощи определят, как будет развиваться ситуация на поле боя, в частности, на более напряженных участках фронта – в районе Часового Яра и на Авдеевском направлении.

Селезнев убежден, что участившиеся удары врага по железнодорожным станциям в районе города Днепр, по Синельниково и Павлограду не случайны. "Известно, что в районе этих населенных пунктов находятся ключевые железнодорожные развязки. Безусловно, противник бьет по нашей логистике, чтобы мы имели проблемы в части оперативного масштабного перебрасывания наших сил и средств на наиболее угрожающие направления", – пояснил он.

Эксперт предположил, что враг "отслеживает перемещение грузов военно-технического назначения, начиная от западных границ нашей страны". Это является причиной "головной боли будет у наших логистов", которые должны "обеспечить скрытное и безопасное перемещение грузов военного назначения".

По его оценкам, поступление военной помощи на фронт в объемах, позволяющих уничтожать противника "в товарных количествах" следует ожидать не ранее, чем в конце мая.

Читайте такоже полную версию интервью с Владиславом Селезневым: "Враг прорвался на одном участке, но его "кишка вклинивания" тонка".

Как писал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что Украина уже начала получать военную помощь от США, предусмотренную в рамках 56-пакета помощи на сумму около миллиарда долларов. Там заверили, что вооружения будут быстро доставлены защитникам Украины.