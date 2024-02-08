РФ ударила по Селидово 8 ракетами: две из них – северокорейские. Новые детали

Российские оккупационные войска в ночь на 8 февраля ударили по Селидово 8 ракетами. Одна из вражеских ракет попала в многоквартирный дом.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. Как отметили в ведомстве, Россия применила для удара северокорейские ракеты КN23, а также ракеты С-300.

В результате вражеских обстрелов погибла 50-летняя женщина, ее тело извлекли из-под завалов спасатели. Еще семь человек получили ранения. Среди них – мальчик, которому завтра исполнится 7 лет, двое мужчин 18 и 51 лет, четыре женщины – 38, 42, 64, 88 лет.

На месте происшествия продолжают разбирать завалы. В настоящее время известно о повреждении 53 многоквартирных и 10 частных домов, 4 учебных заведений, 2 админзданий, частного предприятия, 24 транспортных средств.

Люди продолжают обращаться в полицию с сообщениями о разрушении. Правоохранители документируют последствия атаки.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 8 февраля, войска страны-агрессора РФ ударили ракетами по городу Селидово Донецкой области. В населенном пункте есть разрушения гражданской инфраструктуры, одна жертва и семь раненых, среди которых 6-летний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, войска государства-агрессора России в ночь на четверг, 8 февраля, ударили дронами-камикадзе по югу Украины. Взрывы раздались в Одессе и Николаеве, в городах работали силы ПВО, но есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!