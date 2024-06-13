РФ ударила по Украине ракетами, которые даже в случае сбития рассыпают кассетные боевые части. Фото

Во время воздушного удара по территории Украины в ночь на 12 июня государство-агрессор Россия могло применить крылатые ракеты Х-101 с кассетными боевыми частями. Даже в случае сбития такая ракета представляет значительную опасность, ведь кассетные части рассыпаются на значительной территории.

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Об этом пишет издание Defense Express. Там напомнили, что в сводке Воздушных сил было отмечено, что оккупанты во время ракетного удара применили четыре ракеты Х-101 с Ту-95МС, один Х-47 "Кинжал" и одну баллистическую ракету из ОТРК "Искандер", из которых было сбито все кроме ракеты из "Искандера".

В Национальной полиции днем заявили, что в Киевской области обнаружили "фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов". Правоохранители отметили, что взрывоопасные предметы "составляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать от малейшего движения".

Как пишет издание, сбитие ракеты с кассетной боевой частью не означает, что эти субэлементы детонируют в воздухе. Именно поэтому район падения таких ракет будет загроможден опасными кассетными суббоеприпасами.

"Они выглядят как металлические шары или усеченные цилиндры с приблизительным размером около 10 см в диаметре. Речь идет об обломочных боеприпасах, которые предназначены для поражения легкой техники на открытых площадках, а также эффективны против живой силы", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что в таких суббоеприпасах может быть система автоматического подрыва по таймеру, который срабатывает через определенное время.

Первый случай использования Х-101 с кассетной боевой частью был зафиксирован в ночь на 7 июня, пишут журналисты. Тогда целями ударов Х-101 был аэродром в Староконстантинове.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 июня Россия атаковала Украину ракетами из Ту-95 и "Кинжалами". Значительную часть средств воздушного поражения, ракет разных типов и дронов-камикадзе захватчики направили в столицу.

Однако силы ПВО в Киеве на протяжении почти двухчасового воздушного боя уничтожили все воздушные цели.