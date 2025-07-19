РФ ударила ракетой по Днепропетровщине: есть жертвы, повреждены школа, амбулатория и учреждение культуры

Войска страны-агрессора России в субботу, 19 июля, нанесли ракетный удар по Васильковской громаде Синельниковского района Днепропетровщины. Вследствие атаки погибли два человека, разрушены частные дома, амбулатория, школа и учреждение культуры.

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Об этом информировал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. "Агрессор ударил ракетой по Васильковской громаде Синельниковского района", – говорится в сообщении.

По словам руководителя области, вследствие прилета разрушены амбулатория, школа и учреждение культуры.

Изувечены частные дома, загорелись авто.

"К сожалению, есть и погибшие. По предварительной информации, их двое. Соболезнования родным и близким", – рассказал Сергей Лысак.

Он добавил, что последствия российского удара уточняются.

В ГСЧС обнародовали фото с места прилета и сообщили, что спасатели оперативно потушили пожар.

Как писал OBOZ.UA, 19 июля армия России массированно атаковала КАБами Шостку на Сумщине. В городе зафиксированы многочисленные разрушения, вспыхнул мощный пожар.

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