РФ устроила новое показательное преступление в Донецке: убиты 27 человек

Россияне в воскресенье, 21 января, нанесли удар по местному рынку в Кировском районе Донецка. Трагедию уже назвали самой масштабной с начала оккупации.

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Об этом сообщил представитель Украинской Добровольческой Армии Сергей Братчук в Telegram-канале. По его словам, российские военные средь бела дня открыли огонь со своих позиций.

В объединенном пресс-центре Сил обороны таврического направления сообщили, что "находящиеся в подчинении Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" силы боевой работы средствами поражения не вели".

Кроме того, источники в Минобороны Украины уже назвали этот обстрел Донецка "преступлением оккупантов".

В свою очередь главарь так называемого "ДНР" Денис Пушилин, заявив об обстреле оккупированного Донецка, обвинил в атаке украинскую армию. А Россия, говоря об атаке "киевского режима", созывает заседание Совбеза ООН.

О том, что это был очередной кровавый самообстрел, признают и местные жители в чатах. На данный момент известно о 27 погибших и минимум 30 раненых.

Так, в постоянном представительстве РФ сообщили, что обстрел Донецка станет одной из тем заседания Совбеза ООН по Украине 22 января с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как сообщал OBOZ.UA, в местных администрациях Донецкой области отметили, что накануне россияне выпустили три ракеты по Новогродовке – повредили 55 частных домов, многоэтажку, детсад, школу и админздание.

Ночью в воскресенье, 21 января, войска РФ обстреляли ракетами, вероятно, С-300, города Мирноград, Селидово Покровского района и Константиновка Краматорского района.

Всего за сутки оккупанты 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, ранив двух человек.

Также мы сообщали, что вечером 21 января российская армия обстреляла Покровский район в Донецкой области. На данный момент известно о двух погибших и троих раненых.

Напомним, что 6 января войска РФ ударили ракетами С-300 по Покровскому и селу Ровное Мирноградской общины Донбасса, убив 11 мирных жителей. В результате военного преступления россиян в одном из домов погибла молодая семья с детьми и их родственники.

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