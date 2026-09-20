РФ уже 4-й месяц не выводит Черноморский флот в море: как совершают атаки "Калибрамы"

Российская оккупационная армия перестала выводить корабли в акваторию Черного моря. Тем не менее, враг продолжает использовать для ударов по Украине крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

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Уже несколько месяцев подряд россияне запускают крылатые ракеты непосредственно из гавани. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Что изменилось в тактике врага

По его словам, пока российские оккупанты не решаются вообще выходить в море свои ракетоносители. Поэтому Черноморский флот РФ уже четвертый месяц подряд запускает крылатые ракеты непосредственно из гавани.

"В течение всего лета, теперь уже прошлого лета 2026 года, ни одного выхода из пунктов базирования российских боевых кораблей не произошло. И на данный момент это уже четвертый месяц, когда они не выводят корабли в море, и даже те редкие выходы, которые были – от одного до трех раз в месяц, – происходили непосредственно из гавани. То есть можно констатировать такой новый этап: надеюсь, что мы с вами сможем наблюдать лишь снижение активности со стороны Черноморского флота", – сказал Плетенчук.

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Какие корабли остались в ЧФ РФ

На сегодняшний день российские войска держат в Новороссийске две подводные лодки типа "Варшавянка" и два надводных корабля проекта "Буян-М". Таким образом максимальный суммарный залп может составить около 30 "Калибров".

Однако в целом активность именно подводных лодок фактически сведена на нет, ведь для того, чтобы их применить нужно выйти в море. Поэтому в последнее время захватчики используют только ракетоносители "Буян-М".

Напомним, Турция выступила с новой инициативой по деэскалации в Чёрном море и уже передала свои предложения Киеву и Москве. В настоящее время Анкара ожидает реакции обеих сторон.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия с помощью ракетного террора остановила морское судоходство и навигацию в Чёрном море, а также продолжает наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и гражданским судам. Такие действия страны-агрессора также подрывают глобальную продовольственную безопасность.

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