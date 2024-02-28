В феврале резко увеличилась число эпизодов применения устаревшей техники ВС РФ на поле боя. Хотя поставки танков Т-62 в армию россияне начали еще в конце 2022 года, а первые Т-55 появились на фронте летом 2023 года, эти танки, как правило, находились на вооружении вспомогательных подразделений на второй-третьей линии обороны и ограниченно использовались в качестве мобильной артиллерии.

Однако, к концу битвы за Авдеевку, согласно сообщениям военных, участвовавших в боях, противник начал бросать в бой подразделения на Т-62, причем, как отмечают, не модернизированных, а голых танках без решеток и динамической защиты. После Авдеевки российские войска активизировали попытки наступления на Роботино, где активно применяли устаревшие Т-55 и Т-54 без признаков модернизации, кроме антидронового мангала, который не уберег их от украинских дронов.

Очевидно, что увеличение количества Т-62, Т-55/54 на передней линии связано с высокими потерями танков ВС РФ, недостаточными темпами их производства на заводах и постепенным истощением складских запасов. Подобные проблемы россияне также испытывают с боевыми машинами пехоты, о чем свидетельствует активизация использования МТ-ЛБ в роли боевых машин пехоты. Возвращаясь к танкам, следует понимать, что хотя Советский Союз и изготовил тысячи этих танков, на хранении их осталось уже не такое и большое количество. По состоянию на август аналитики ресурса "Військовий віщун" насчитали 219 Т-55 на хранении. Около сотни были сняты с баз и сейчас мы их видим на фронте. С запасами Т-62 положение россиян получше. Их на август было снято с хранения около 600 единиц и около 800 еще остается на хранении. Они проходят модернизацию на 103 БТРЗ, где устанавливают дополнительную защиту и новые приборы. Однако, по разным оценкам, производительность 103 БТРЗ ограничена, примерно, 20 танками в месяц. Вероятно, именно поэтому и появились на фронте не модернизированные, а на поспешно восстановленные с баз Т-62, были с ходу отправлены в бой и уничтожены. По состоянию на середину февраля, по данным Oryx, подтверждено уничтожение более сотни единиц Т-62 различных модификаций.

Недавно OSINT-аналитик high_marsed провел исследование запасов сравнительно современных советских танков Т-80У и Т-80УД, стоявших на вооружении 4-й танковой дивизии. Было обнаружено, что возможности восстановления Т-80У иссякли, на складах остается несколько десятков этих танков, которые, вероятно, не пригодны для восстановления. 4-я танковая дивизия понесла существенные потери Т-80У в начале вторжения и на данный момент эти машины крайне редко появляются в сводках. Вероятно, 1 танковая армия, ведущая боевые действия на участке фронта от Купянска до Сватового, страдает существенным некомплектом техники, что частично объясняет несостоятельность россиян на этом участке добиться успеха, хотя штатная численность танков в соответствии с дислоцированными подразделениями может достигать больше 5 . Что касается дизельных Т-80УД, то их на складах остается 170 единиц, но они пригодны к использованию только в качестве доноров запчастей, поскольку двигатели 6ТД производились в Харькове и РФ не имеет их запаса для восстановления этой модификации Т-80. Поэтому подразделения 1 танковой армии постепенно перешли на Т-80БВ. Но и с ними у россиян проблемы, поскольку традиционно оснащавшиеся Т-80БВ и Т-80БВМ подразделения морской пехоты с начала 2024 года получают вышеупомянутые Т-55. Танковые запасы Т-80БВ и разных версий Т-72 измеряются сотнями, однако масштаб и темп потерь уже подводят нас к ситуации, когда в бесконечных танковых запасах РФ можно увидеть дно.

И россияне не могут этого не понимать. Тем не менее, политические требования московского руководства доминируют над военной целесообразностью. Вместо того чтобы снизить темп атак на украинские позиции по всему фронту и накопить достаточное количество вооружения и боеприпасов, Путин идет ва-банк, пытаясь успеть до выборов захватить как можно больше украинских населенных пунктов. Ценой этих политических решений может стать существенное сокращение наступательного потенциала российских войск уже через несколько месяцев.