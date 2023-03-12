РФ вывела из Черного моря ракетоноситель, но может вернуть его через несколько часов

Государство-террорист Россия вывела ракетоноситель из Черного моря в пункт базирования. В настоящее время на боевом дежурстве там остается еще четыре корабля РФ.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, носитель "Калибров" был отведен накануне вечером из-за шторма, однако он может вернуться уже через 2-3 часа.

"Море штормит, усиливается ветер, поэтому они пытаются переждать шторм. Но сейчас штормы не столь мощные – 2-3, 4 балла. Это не критично для кораблей такого класса", – подчеркнула Гуменюк.

Она предупредила, что надводный ракетоноситель, снаряженный восемью "Калибрами" готов вернуться в открытое море, поэтому не стоит терять бдительность. К тому же, военные оценивают ракетную опасность как достаточно высокую, добавила представитель сил обороны юга. Гипотетически, оккупанты могут начать атаку даже с пункта базирования, несмотря на требования к безопасности своего личного состава.

Напомним: еще 11 марта на боевом дежурстве в Черном море находились 5 военных кораблей, среди которых был 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 7 ракет. В Азовском море находился еще один вражеский корабль.

Кроме того, утром 12 марта органы власти Одессы предупредили, что из-за шторма в Черном море усилилась минная опасность. Утром порывы ветра достигают 15-18 м/с, днем – 9-14 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Гуменюк сообщила, что российские оккупанты во время массированной дроновой и ракетной атаки на Украину 9 марта испытывали противовоздушную оборону. В частности, враг выискивал системы MIM-104 Patriot, о которых сообщалось накануне;

– в то же время РФ изменила тактику атак на Украину с помощью иранских дронов-камикадзе. Теперь войска РФ запускают "Шахеды" с севера, а на юге враг держит ракетоносители и поднимает в воздух авиацию.

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