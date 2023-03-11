РФ за сутки потеряла под Бахмутом 535 окупантов, – Череватый

Украинские защитники продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам в боях за Бахмут в Донецкой области. Только за минувшие сутки враг понес потери в количестве более 500 человек ранеными и погибшими.

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Об этом в эфире национального телемарафона UA Разом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. Много месяцев за город идут масштабные сражения, но для России Бахмут – недостижимая крепость.

"За сутки там зафиксировали 157 обстрелов, 53 боевых столкновения, россияне потеряли 221 военного убитыми и 314 ранеными", – перечислил военный потери врага.

Череватый добавил, что через Бахмут проходит линия фронта, бои не прекращаются, город практически лишен жизни и закрыт. При этом снабжение нашим бойцам поступает, раненных с поля боя вывозят и доставляют в госпиталь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Бахмута привлекли все ресурсы, не позволяющие противнику воплотить замыслы тотальной оккупации города, и создают ему серьезные препятствия для продвижения вперед. Настоящие герои Украины сейчас держат на своих плечах восточную линию фронта, где уже много месяцев продолжаются кровопролитные сражения.

Также Череватый указал, что ВСУ уничтожили большую часть наемников "Вагнера" в боях за Бахмут. Российские оккупанты деморализованы и понимают, что перспектива у них только одна – стать "пушечным мясом".

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