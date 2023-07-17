РФ запускает по Украине 20 ракет ежемесячно – эксперт

В настоящее время страна-агрессор Россия в среднем запускает по Украине 20 ракет ежемесячно. Это меньше, чем было полгода назад.

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Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко в эфире Украинского радио. По его словам, несмотря на меньшую численность выпущенных ракет, атаки продолжаются.

"В месяц РФ применяет около 20 ракет, в основном пытаясь поразить те объекты, которые связывают с нашим контрнаступлением. В частности, речь идет о возможной поставке оружия партнерами Украины. С положительного – наше ПВО большинство таких ракет сбивает, однако угроза сохраняется Кроме того, мы знаем, что сейчас россияне создают новую группировку на Азовском море, которая будет называться "Азовский военно-морской район" и будет частью Черноморского флота с базированием в Мариуполе. Там они могут иметь три ракетных корабля типа "каракурт": один уже готов, а два - еще строят. То есть угроза ракетной атаки оккупантов из этого района сохраняется. Также сохраняется угроза ракетной атаки из Каспийского моря. Там у противника базируются четыре корабля", - отметил эксперт.

Рыженко утверждает, что у россиян есть боевые корабли и в Средиземном море. Однако стрелять оттуда они не решатся.

"Ракеты, выпущенные из Средиземного моря, вынуждены лететь над территорией стран НАТО – Турцией, Грецией. Думаю, это невозможно, ведь такие действия будут автоматически расцениваться как нападение на государство НАТО, а эти ракеты будут сбиты. Для России запуск ракет "Калибр" – это серьезный вызов Первая серия этих ракет была запущена еще в 2015 году из Каспийского моря по целям в Сирии, тогда "калибры" летели над территорией Ирана, с которым они договорились, однако часть ракет просто упала в горной местности из-за недостатков программирования маршрута. Что касается Средиземного моря, то оттуда практически невозможно применение ракетного оружия по Украине", – добавил эксперт.

По его словам, применение Украиной дронов помогает не лиге отразить вражеские атаки, но и защитить украинские острова и выявить и обезвредить морские мины.

"Все первоочередные задачи для наших Военно-морских сил – в ближней морской зоне. Это участок моря до 40-100 морских миль от побережья. Здесь многие задачи могут решать именно дроны. Прежде всего, противоминные задачи. Сейчас поиск и уничтожение морских мин – это очень актуальная задача, ведь их много как в реках, так и в Черном и Азовском море. Дроны для этой миссии подходят идеально, особенно безэкипажные катера, которые можно ставить на морскую поверхность и осуществлять поиск, идентификацию и уничтожение морских мин", – утверждает Рыженко.

Как он подчеркнул, это эффективно, ведь дроны работают круглосуточно и стоят недорого.

"Это работы, которые осуществляют работу, которую человек контролирует с побережья, находясь в безопасности. Во-вторых, нам нужны дроны для охраны нашей морской инфраструктуры островов, кос. На том же острове Змеином не стоит держать корабль или катер с людьми лучше поставить дрон с сенсорами и мы будем владеть полной информацией, которая творится вокруг острова", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская армия в ночь на понедельник, 17 июля, снова атаковала мирные украинские города. Взрывы ночью прогремели в пригороде Запорожья, а также в Днепропетровской области.

А 16 июля оккупанты четыре раза обстреляли Харьков. От обстрелов пострадали как минимум семеро гражданских, еще один человек погиб. Жертвой обстрела стал мужчина 1999 года рождения.

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