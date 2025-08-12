Rheinmetall планирует удвоить производство артснарядов в Украине, но со строительством завода есть нюанс: почему возникли проблемы

После длительного этапа планирования и строительства крупнейший немецкий оборонный подрядчик Rheinmetall планирует начать производство 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов на собственном заводе в Украине в следующем году. Киев стремится в будущем еще меньше зависеть от поставок от западных партнеров, однако на данном этапе предприятие сталкивается с трудностями.

Об этом заявил его генеральный директор Армин Паппергер. Подробнее о ситуации говорится в материале на портале deaidua.org, который освещает тему немецкой военной помощи Украине.

Rheinmetall намерен удвоить производство снарядов

Первоначально планировалось, что мощность производства составит 150 000 артиллерийских снарядов в год, пока несколько месяцев назад Паппергер не заявил в интервью Handelsblatt, что строящийся завод будет снова расширен, а производственные мощности – "значительно увеличены".

До недавнего времени никаких подробностей не публиковалось. А в ходе телефонной конференции по второму кварталу 2025 года, состоявшейся 7 августа 2025-го, Паппергер, заявил, что украинские власти хотят удвоить запланированные производственные мощности. Так, после определенного периода наращивания производства, который обычно длится один-два года, Rheinmetall сможет ежегодно производить в Украине 300 000 снарядов калибра 155-мм.

На производство "нет денег" и "мешает бюрократия"

"Отличные новости для всех участников. Особенно в вопросах снабжения собственной армии 155-мм снарядами, где украинское правительство практически полностью зависит от поставок из стран-партнеров. Чем больше снарядов будет производиться внутри страны, тем более независимой станет Украина в будущем. Однако украинское правительство, похоже, пока не может мечтать о более высоких цифрах. По словам Паппергера, у них просто нет денег", – говорится в публикации.

Помимо, портал пишет об еще одной проблеме для завода Rheinmetall – и это украинская бюрократия. Паппергер несколько раз отмечал во время конференции, что он "недоволен скоростью реализации проекта".

Он заявил, что "в Украине, к сожалению, очень и очень высокая бюрократия", и привел пример: строительство новых заводов в немецком Унтерлюссе и на территории Украины началось практически одновременно, но в ФРГ оно уже завершено, а в Украине – еще нет.

Хотя отмечается, что Паппергер уже не впервые указал на чрезмерные, по его мнению, бюрократические препоны. Он говорил об этом в феврале 2025 года в интервью DW в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Представитель еще одной немецкой оборонной компании, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что у них также были проблемы с бюрократией в Украине. Однако он не смог подтвердить, что открыть завод в Германии было бы проще, о чем Паппергер ясно заявил в феврале и на что намекнул несколько дней назад. Это может указывать на то, что по крайней мере часть трудностей возникла по вине самого Rheinmetall", – предположили аналитики.

Они добавили: ныне нет никаких признаков того, что завершение строительства завода будет отложено из-за чрезмерных бюрократических препон. Поэтому можно предположить, что производство в Украине может начаться уже в 2026 году, как и было первоначально заявлено.

Что предшествовало

Еще осенью 2023 года крупнейший немецкий концерн по производству военной техники Rheinmetall создал совместное предприятие с "Украинской оборонной промышленностью" (бывший "Укроборонпром"). Основным видом деятельности компании стало обслуживание и ремонт техники, которую Украина получила от партнеров.

В этом году в феврале гендиректор Rheinmetall заявил, что завод по производству боеприпасов заработает в Украине в 2026 году. Паппергер сообщил, что на территории страны уже действует предприятие этой компании, которое ремонтирует технику, завод, который будет выпускать БК, строится, а следующим концерн хотел бы открыть завод для изготовления зенитных систем.

В июле новоназначенный премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство планирует запустить гранты на производство боеприпасов и взрывчатых веществ, а также проект для быстрого строительства или восстановления гражданской инфраструктуры, поврежденной в результате российских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа Германия анонсировала передачу Украине двух комплексов ПВО Patriot в рамках соглашения с США. Там заявили, что поставка состоится в ближайшие дни, а полная комплектация, включая ракеты и оборудование, поступит в течение двух-трех месяцев.

