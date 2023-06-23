Rheinmetall поставит Украине еще 20 Marder летом: как они помогают ВСУ

Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует этим летом поставить в Украину еще 20 боевых машин пехоты Marder. Соответствующий заказ компания получила от правительства Германии.

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Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall. Таким образом Украина получит всего 60 Marder: 40 от Rheinmetall и 20 со складов Бундесвера.

Кроме того, Rheinmetall предлагает еще 60, и работа над этим уже ведется на заводах в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) и Касселе (Гессен). Из этих 60, по словам компании, до 10 могут быть завершены ежемесячно.

Marder – это одна из лучших БМП в мире благодаря гармоничному сочетанию скорости, защиты, огневой мощи и проходимости. Marder эффективно сотрудничает с танками "Леопард" как составная часть ударной группы.

Этот БМП способен двигаться со скоростью 65 км/ч, перевозя трех членов экипажа и шесть пехотинцев. Marder вооружена 20-мм пушкой Rh202, пулеметом, противотанковым комплексом "Милан" и оснащена оптическим прицелом.

Напомним, Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него, в частности, вошли тягачи для танков и артиллерийские боеприпасы.

На днях министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин передаст Украине 64 дополнительные ракеты для Patriot. Киев получит их "немедленно", чтобы защититься от российских атак с неба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 июня анонсировал новый мощный пакет помощи Украине. Он заверил, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько будет нужно.

– В Германии пообещали нарастить поставки танков Leopard 1 украинской армии. До конца года ВСУ получат более сотни боевых машин.