Родные пленных будут получать уведомления в 'Дії: появилось детальное разъяснение

Родные пленных и пропавших без вести воинов Сил обороны Украины будут получать уведомления в приложении "Дія". Такое информирование заменит SMS-сообщения, которым активно пользовались мошенники в России.

О нововведениях сообщили в Минцифре и на официальной странице "Дії" в Instagram. "Координационный штаб будет посылать уведомления через "Дію" семьям пленных и пропавших без вести", – говорится в сообщении.

В "Дії" отметили, что ждать родного человека из плена невыносимо тяжело и этим пользуются россияне.

Через sms мошенники предлагали за деньги "ускорить" обмен или посылали фейковую информацию, имитируя данные от Координационного штаба.

"Чтобы защитить семьи пленных от дезинформации, теперь уведомления из кабинета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными будут поступать в действие", – сообщили в Минцифре.

Как "Дія" будет извещать о пленных и пропавших без вести

В Минцифре рассказали, что в случае исчезновения человека его родные регистрируют личный кабинет на сайте Координационного штаба, а затем подают заявку об исчезновении.

В "Дію" поступят уведомления из этого кабинета о том, что: заявление подтвердили; к делу добавили информацию; человека освободили из плена.

Если человек считался пропавшим без вести, а затем удалось подтвердить, что он в плену, в "Дії" также будет извещение.

Уведомления от Координационного штаба в Действие будут автоматически приходить, если вы:

– авторизованные в "Дії";

– имеете верифицированную карточку налогоплательщика;

– подавали заявку через личный кабинет Координационного штаба.

"Заботимся о безопасности родных пленных. Работаем, чтобы поскорее вернуть всех украинцев домой", – сообщили в министерстве.

Сервис был реализован Минцифрой совместно с Координационным штабом по обращению с военнопленными при поддержке "Проекта поддержки Дія", который внедряется Программой развития ООН (UNDP) в Украине при финансировании Швеции.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что состоявшийся 31 мая обмен пленными был на грани срыва. РФ не соблюдает никаких правил при формировании списков, рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве арестовали оккупанта, который дал интервью в украинском плену. Павел Гугуев, который рассказал правдуо потерях РФ, обвиняется в "конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами".

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