Родственники российских военных массово обращаются к украинской стороне по поводу пропавших без вести: статистика за 2024 год

В 2024 году проект "Хочу найти", функционирующий в рамках Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, получил 52 тысячи запросов от российских семей, ищущих пропавших без вести военнослужащих армии России. Эта цифра не включает погибших оккупантов и, по словам организаторов, в 2–3 раза меньше реального количества пропавших без вести.

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Это объясняется тем, что не все родственники обращаются к украинскому проекту из-за трудностей доступа к информации и других обстоятельств. Об этом сообщила пресс-служба Штаба.

Отмечается, что Кремль всячески пытается скрыть информацию о потерях, понесенных российской армией в попытке оккупировать Украину. Тема пропавших без вести, пленных и погибших оккупантов в России табуирована.

Проект Хочу найти россиянам возможность подтвердить статус их близких как военнопленных или погибших, а также требовать от российских властей проведения обменов. В течение 2024 года в рамках этого проекта была предоставлена информация о пребывании 1570 российских военных в украинском плену, из которых 397 были обменены на украинских защитников.

Среди многочисленных запросов, поступивших в проект, 29 472 касаются военных, пропавших без вести именно в 2024 году. Большинство из них исчезли в результате боевых действий на востоке Украины, в частности в Донецкой области, где больше потерь зафиксировано в Покровском и Бахмутском районах — 8 597 и 5 164 захватчиков соответственно. Кроме того, 3069 россиян исчезли на территории России, преимущественно в Курской области.

Согласно предоставленным данным, 63% пропавших без вести военных РФ – это молодые мужчины в возрасте от 17 до 39 лет. Большинство из них служат в подразделениях, которые комплектуются незаконно мобилизованными людьми с неподконтрольных территорий Донбасса. Такие подразделения, по словам экспертов, используются российским командованием в качестве "пушечного мяса", где потери личного состава не вызывают значительной реакции.

По интересным аспектам статистики, 73% россиян, обратившихся к проекту "Хочу найти", заявили, что не поддерживают агрессию России в Украине. Это свидетельствует о том, что, вероятно, только после потери близких родственников многие россияне начинают осознавать настоящие масштабы трагедии, вызванной войной, развязанной их страной.

Напомним, что последний обмен состоялся 30 декабря, когда из российского плена домой вернулись 189 украинцев. Это военные – защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, разных направлений фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение 2024 года из российского плена удалось вернуть 1358 наших граждан. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ по неволе удалось вернуть уже 3956 украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обмена военнопленными российская сторона предпочитает срочники и представители народов Кавказа. Многие российские пленные не могут поверить, что их страна их покинула, и склонны винить Украину, считая, что это мы не хотим их обменивать.

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