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Родственники российских военных массово обращаются к украинской стороне по поводу пропавших без вести: статистика за 2024 год

Ольга Ганюкова
War
3 минуты
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Родственники российских военных массово обращаются к украинской стороне по поводу пропавших без вести: статистика за 2024 год

В 2024 году проект "Хочу найти", функционирующий в рамках Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, получил 52 тысячи запросов от российских семей, ищущих пропавших без вести военнослужащих армии России. Эта цифра не включает погибших оккупантов и, по словам организаторов, в 2–3 раза меньше реального количества пропавших без вести.

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Это объясняется тем, что не все родственники обращаются к украинскому проекту из-за трудностей доступа к информации и других обстоятельств. Об этом сообщила пресс-служба Штаба.

Отмечается, что Кремль всячески пытается скрыть информацию о потерях, понесенных российской армией в попытке оккупировать Украину. Тема пропавших без вести, пленных и погибших оккупантов в России табуирована.

Проект Хочу найти россиянам возможность подтвердить статус их близких как военнопленных или погибших, а также требовать от российских властей проведения обменов. В течение 2024 года в рамках этого проекта была предоставлена информация о пребывании 1570 российских военных в украинском плену, из которых 397 были обменены на украинских защитников.

Среди многочисленных запросов, поступивших в проект, 29 472 касаются военных, пропавших без вести именно в 2024 году. Большинство из них исчезли в результате боевых действий на востоке Украины, в частности в Донецкой области, где больше потерь зафиксировано в Покровском и Бахмутском районах — 8 597 и 5 164 захватчиков соответственно. Кроме того, 3069 россиян исчезли на территории России, преимущественно в Курской области.

Согласно предоставленным данным, 63% пропавших без вести военных РФ – это молодые мужчины в возрасте от 17 до 39 лет. Большинство из них служат в подразделениях, которые комплектуются незаконно мобилизованными людьми с неподконтрольных территорий Донбасса. Такие подразделения, по словам экспертов, используются российским командованием в качестве "пушечного мяса", где потери личного состава не вызывают значительной реакции.

По интересным аспектам статистики, 73% россиян, обратившихся к проекту "Хочу найти", заявили, что не поддерживают агрессию России в Украине. Это свидетельствует о том, что, вероятно, только после потери близких родственников многие россияне начинают осознавать настоящие масштабы трагедии, вызванной войной, развязанной их страной.

Родственники российских военных массово обращаются к украинской стороне по поводу пропавших без вести: статистика за 2024 год
Родственники российских военных массово обращаются к украинской стороне по поводу пропавших без вести: статистика за 2024 год
Родственники российских военных массово обращаются к украинской стороне по поводу пропавших без вести: статистика за 2024 год
Родственники российских военных массово обращаются к украинской стороне по поводу пропавших без вести: статистика за 2024 год
Родственники российских военных массово обращаются к украинской стороне по поводу пропавших без вести: статистика за 2024 год
Родственники российских военных массово обращаются к украинской стороне по поводу пропавших без вести: статистика за 2024 год
Родственники российских военных массово обращаются к украинской стороне по поводу пропавших без вести: статистика за 2024 год

Напомним, что последний обмен состоялся 30 декабря, когда из российского плена домой вернулись 189 украинцев. Это военные – защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, разных направлений фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение 2024 года из российского плена удалось вернуть 1358 наших граждан. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ по неволе удалось вернуть уже 3956 украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обмена военнопленными российская сторона предпочитает срочники и представители народов Кавказа. Многие российские пленные не могут поверить, что их страна их покинула, и склонны винить Украину, считая, что это мы не хотим их обменивать.

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