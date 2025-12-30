Россия превратила Купянск в руины: военные показали печальные кадры, сделанные с высоты

Купянск, который еще недавно был мирным и уютным городом, сегодня выглядит как сплошная зона опустошения. Российская армия методично уничтожает гражданскую застройку, превращая жилые кварталы в руины.

Информацию обнародовали на Facebook-странице 116-й механизированной бригады. Новые кадры с высоты также обнародовали украинские военные, которые сейчас защищают город.

На опубликованных фотографиях видны масштабные разрушения жилых домов, улиц и городской инфраструктуры Купянска. Вместо прежней мирной жизни – выжженные кварталы, изуродованные крыши и разрушенные дома, в которых еще недавно жили люди.

В Сухопутных войсках отмечают, что эти кадры – очередное свидетельство целенаправленных ударов российской армии по гражданским объектам. В то же время в ВСУ отмечают, что Купянск продолжают защищать украинские подразделения, в частности 116-я отдельная механизированная бригада. Военные держат оборону, сдерживают врага и не дают ему продвинуться дальше.

"Россия уничтожает, а мы защищаем свое – свою землю, своих людей и свое будущее", – отмечают защитники города, комментируя обнародованные кадры. Украинские военные также призывают обращать внимание на эти фото как на доказательство военных преступлений РФ против мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Купянске Силы обороны продолжают зачистку от российских захватчиков. Этот процесс может растянуться еще на несколько недель. Причина заключается в том, что в городе остаются гражданские и небольшие "карманы", где спрятались оккупанты.

