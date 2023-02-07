России годами не хватает войск: Том Купер объяснил, почему не стоит ждать "супер-большого наступления РФ"

Австрийский военный аналитик Том Купер считает, что, несмотря на многочисленные прогнозы, какого-то "супер-большого" наступления государства-террориста России на Украину быть не может – даже на Донбассе. С такой задачей не справится логистика российской армии.

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Как пишет аналитик, может Россия действительно иметь сотни тысяч резервистов, как заявляет, однако на самом деле ей не хватает людей, как бы странно это ни звучало. Он отметил, что по целому ряду социальных и экономических причин еще с конца 90-х годов армии оккупантов не хватает солдат.

Прежде всего речь идет о младших офицерах и сержантском составе (сержантах, прапорщиках и т.п.), техниках, умеющих справляться с соответствующим оборудованием и тому подобное.

"Их едва хватает на то, чтобы контролировать, снабжать и тренировать около 280 000 призывников каждый год. Заметьте: 280 000 в год. Не в месяц и не на пол года", – акцентировал Купер.

В этой связи он выразил убеждение, что РФ сейчас просто не способна на такое наступление, о котором все говорят.

"Оставьте всю эту панику из-за ожиданий, что "Путин сейчас направит 500 000 мобиков в Украину". Через пять месяцев после сентябрьской мобилизации "вышестоящие органы" смогли призвать от силы 150 000 резервистов. Тысячи из них уже буквально перестреляли", – написал он.

По его словам, "регулярные" силы РФ уже "потеряны или истощены – называйте, как хотите", – вместе с более чем 60% лучшей техники. К тому же "мобики" получают значительную худшую подготовку, чем "контрактники".

"Все это просто космически вдали от подготовки, необходимой для проведения серьезных наступательных операций… и ни 15 герасимовых, ни 30 суровикиных с этим ничего не смогут сделать (разве что покричать)", – констатировал Купер.

В связи со всем вышеназванным он подчеркнул, что не верит в появление "500 000 российских солдат", а также "великое российское наступление" в ближайшие дни.

Между тем, пока в украинском информпространстве обсуждается вероятное новое наступление России, власти РФ действительно готовятся к большой войне – правда, уже на своей территории. И каждый день пространство для маневров сужается: по всей стране идут проверки бомбоубежищ, для тех, кто критикует решение Путина, уже готовы ввести смертную казнь, а уехать из России становится все труднее. Что происходит сейчас на территории государства-агрессора – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что диктатор Владимир Путин хочет доказать российскому народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается, а потому снова нападет на Украину. Скорее всего, это произойдет весной и сразу по нескольким направлениям;

– Министр обороны Украины Алексей Резников также считает, что страна-агрессор Россия может готовить новое наступление на Украину по двум направлениям. По его словам, это может произойти к годовщине полномасштабного вторжения – 24 февраля.

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