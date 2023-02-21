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России не хватает сил на фронте, Украина может захватить инициативу: в ISW дали прогноз о ходе войны в 2023 году

Марина Лисничук
War
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России не хватает сил на фронте, Украина может захватить инициативу: в ISW дали прогноз о ходе войны в 2023 году

На сегодня у России нет крупных незадействованных боеготовых резервов, которые она может развернуть и изменить ход войны против Украины. Поэтому, при достаточной и своевременной поддержке Запада, украинские Вооруженные силы способны вернуть себе инициативу на поле боя в 2023 году.

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Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 20 февраля. Аналитики отметили, что украинские официальные лица продолжают реагировать на заявления неназванных представителей министерства обороны США о темпах и перспективах войны, поскольку она приближается к годовой отметке.

Так, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут на Донетчине, где месяцами идут тяжелые бои, ВСУ продолжат оборонять, но "не любой ценой". Он и министр обороны Алексей Резников также подчеркнули, что Силы обороны продолжают подготовку к контрнаступлениям в ближайшей перспективе.

России не хватает сил на фронте, Украина может захватить инициативу: в ISW дали прогноз о ходе войны в 2023 году

В ISW предположили, что оба высказывания, вероятно, являются прямым ответом неназванным представителям Министерства обороны США, которые в комментарии Washington Post еще 14 февраля говорили, якобы Вашингтон обеспокоен способностью Киева защищать Бахмут и одновременно проводить контрнаступательные операции.

России не хватает сил на фронте, Украина может захватить инициативу: в ISW дали прогноз о ходе войны в 2023 году

Со своей стороны эксперты Института изучения войны считают, что решение Украины защищать этот город на Донбассе является стратегически обоснованной попыткой сковать российские силы на отдельном участке фронта и истощить их.

"И Зеленский, вероятно, смягчил позицию Киева в отношении Бахмута, чтобы сделать ограниченную риторическую уступку официальным лицам США. Давно было ясно, что Украина не будет продолжать оборонять Бахмут, рискуя увидеть окружение большого количества украинских войск в городе, поэтому комментарий президента вряд ли является реальным изменением стратегии", – говорится в сводке ISW.

России не хватает сил на фронте, Украина может захватить инициативу: в ISW дали прогноз о ходе войны в 2023 году

Там напомнили слова члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского. Тот 19 февраля заявил, что Россия держит "все боеспособные части на линии столкновения в Луганской и Донецкой областях и частично в Запорожской".

"Он подтвердил оценку того, что у России нет крупных незадействованных боеготовых резервов, которые можно было бы развернуть и изменить ход боев. Эти украинские заявления согласуются с мнением ISW о том, что Украина способна вернуть себе инициативу в войне в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада", – выразили уверенность военные эксперты.

России не хватает сил на фронте, Украина может захватить инициативу: в ISW дали прогноз о ходе войны в 2023 году

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Александр Коваленко, более известный как "Злой Одессит", отметил, что войска России не способны к широкомасштабному наступлению на Украину. По его словам, новое вторжение окупантов может достичь апогея в годовщину войны 24 февраля, все свои силы агрессор, вероятно, направит на Сватовско-Кременское направление.

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