России не хватает сил на фронте, Украина может захватить инициативу: в ISW дали прогноз о ходе войны в 2023 году

На сегодня у России нет крупных незадействованных боеготовых резервов, которые она может развернуть и изменить ход войны против Украины. Поэтому, при достаточной и своевременной поддержке Запада, украинские Вооруженные силы способны вернуть себе инициативу на поле боя в 2023 году.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 20 февраля. Аналитики отметили, что украинские официальные лица продолжают реагировать на заявления неназванных представителей министерства обороны США о темпах и перспективах войны, поскольку она приближается к годовой отметке.

Так, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут на Донетчине, где месяцами идут тяжелые бои, ВСУ продолжат оборонять, но "не любой ценой". Он и министр обороны Алексей Резников также подчеркнули, что Силы обороны продолжают подготовку к контрнаступлениям в ближайшей перспективе.

В ISW предположили, что оба высказывания, вероятно, являются прямым ответом неназванным представителям Министерства обороны США, которые в комментарии Washington Post еще 14 февраля говорили, якобы Вашингтон обеспокоен способностью Киева защищать Бахмут и одновременно проводить контрнаступательные операции.

Со своей стороны эксперты Института изучения войны считают, что решение Украины защищать этот город на Донбассе является стратегически обоснованной попыткой сковать российские силы на отдельном участке фронта и истощить их.

"И Зеленский, вероятно, смягчил позицию Киева в отношении Бахмута, чтобы сделать ограниченную риторическую уступку официальным лицам США. Давно было ясно, что Украина не будет продолжать оборонять Бахмут, рискуя увидеть окружение большого количества украинских войск в городе, поэтому комментарий президента вряд ли является реальным изменением стратегии", – говорится в сводке ISW.

Там напомнили слова члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского. Тот 19 февраля заявил, что Россия держит "все боеспособные части на линии столкновения в Луганской и Донецкой областях и частично в Запорожской".

"Он подтвердил оценку того, что у России нет крупных незадействованных боеготовых резервов, которые можно было бы развернуть и изменить ход боев. Эти украинские заявления согласуются с мнением ISW о том, что Украина способна вернуть себе инициативу в войне в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада", – выразили уверенность военные эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Александр Коваленко, более известный как "Злой Одессит", отметил, что войска России не способны к широкомасштабному наступлению на Украину. По его словам, новое вторжение окупантов может достичь апогея в годовщину войны 24 февраля, все свои силы агрессор, вероятно, направит на Сватовско-Кременское направление.

