Россия ночью атаковала Украину баллистической ракетой и 121 дроном: силы ПВО обезвредили 94 БпЛА

В ночь на 10 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 122 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 94 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 10 января (начиная с около 18:00 пятницы) россияне атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из Курской области РФ, и 121 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В частности, враг задействовал в атаке около 80 "шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – предостерегли в Воздушных силах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Россия массированно атаковала Киев. В нескольких районах фиксировались разрушения. Погибли четыре человека, еще 25 пострадали.

Еще пятеро пострадавших накануне было на Киевщине, где под ударами оккупантов находились пять районов области. В частности, из-под завалов дома спасатели деблокировали целую семью, трех взрослых и ребенка в возрасте 5 лет. Всех четверых госпитализировали, ребенок, как сообщалось, находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!