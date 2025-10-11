Россия ночью атаковала Украину десятками дронов: силы ПВО сбили 54 цели

В ночь на 11 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 78 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 34 цели.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Запускать беспилотники по Украине россияне начали около 20:00 пятницы, 10 октября.

В общем враг атаковал 78-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских городов Орел, Миллерово, Курск, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Среди запущенных дронов было более 40 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 54 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 21 ударного БпЛА на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах около 9 часов утра.

Как прошла ночь в регионах

На Днепропетровщине силы ПВО дали людям возможность спокойно спать: они сбили над регионом два российских дрона, не допустив ни разрушений, ни жертв.

В Харьковской области в результате массированной атаки БпЛА произошли пожары.

Как рассказали в ГСЧС, ночью враг нанес удары беспилотниками по городу Чугуев и поселку Великий Бурлук Купянского района. В результате попаданий зафиксированы разрушения и пожары, известно о пострадавшем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия атаковала ударными дронами транспорт "Черниговоблэнерго". Из-за вражеской атаки погиб человек, есть также раненые.

Кроме того, в результате российского артобстрела был поврежден аммиакопровод в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!