Россия ночью атаковала Украину двумя ракетами и дронами: силы ПВО обезвредили 91 из 128 вражеских беспилотников

В ночь на 17 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха двумя баллистическими ракетами и дронами: враг применил 130 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 91 цель.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Начиная с 20:00 16 ноября и в течение ночи россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области РФ и 128 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Среди запущенных дронов было около 80 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 91 вражеский БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 15 локациях, а также двух баллистических ракет на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах около 9 часов утра.

Что известно о последствиях российского террора

По данным Министерства энергетики Украины, этой ночью россияне уже традиционно нацелились на украинскую энергетику.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины", – отметили в Минэнерго.

Как рассказал начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, ночью агрессор ударил дронами по Юрьевской громаде Павлоградского района. Повреждено транспортное предприятие.

В Никопольском районе под ударами врага находились райцентр, Марганецкая и Покровская громады: их россияне атаковали FPV-дронами и артиллерией.

"Погибших и пострадавших нет", – отметил Гайваненко.

Он добавил, что в небе над Днепропетровской областью защитники сбили 2 БпЛА.

Под дроновыми атаками врага находилась и Одесская область.

"В результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. По предварительной информации, пострадал один человек. К ликвидации последствий были привлечены подразделения ГСЧС и местные пожарные команды", – рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Значительным разрушениям подвергся один из энергетических объектов ДТЭК в регионе, а также гражданские суда. В Измаиле после вражеской атаки разворачивают пункты несокрушимости, а школы перевели на дистанционное обучение.

Тысячи людей остались без света.

На Харьковщине оккупанты нанесли ракетные удары по центру Балаклеи. Известно, что по меньшей мере три человека погибли, среди пострадавших есть дети. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также гражданская инфраструктура.

Как писал OBOZ.UA, в воскресенье, 16 ноября, в Херсоне дрон атаковал авто с людьми. В результате атаки трое мирных жителей получили ранения.

Также сообщалось, что на Запорожье вражеский FPV-дрон попал в гражданское авто. Этим ударом россияне убили мужчину.